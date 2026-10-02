Žaliakalnis, pamatytas pakopa po pakopos

Spektaklio prodiuserė Saulė Landsbergaitė pasakoja, kad kiekvienas rodymas skiriasi – tam įtakos turi oro sąlygos, aplinka ir besikeičianti šokėjų sudėtis. Pirmuosiuose dviejuose spektakliuose aktyviau dalyvavo Žaliakalnio bendruomenė: senjorų choras, vietos senjorai ir Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokiniai. Dabar spektaklis rodomas su mažesniais resursais, tačiau pagrindinė jo dramaturgija ir maršrutas išliko.
Spektaklio choreografė Indrė Puišytė-Šidlauskienė sako, kad kūrinys nesibaigė kartu su 2022-aisiais. „Man atrodo, kad kai kurie darbai turi savo gyvenimą ir nebūtinai baigiasi kartu su premjera ar vienu konkrečiu projektu“, – teigia ji.
Choreografė pasakoja, kad nors spektaklio maršrutas ir pagrindinė dramaturgija sąmoningai nekeičiami, per ketverius metus keitėsi jo atlikėjai ir kai kurie gyvi elementai. Spektaklyje nebeliko gyvai dainuojančio choro – dabar naudojamas jo įrašas, neberodomas ir Žaliakalnio senjorų pasirodymas prie fontano.
Keičiasi ir pati miesto aplinka. I. Puišytės-Šidlauskienės manymu, skirtingas metų laikas, šviesa, garsai, žiūrovai ir besikeičiantis Žaliakalnio kraštovaizdis kiekvienam rodymui sukuria vis kitokią scenografiją.
Choreografės teigimu, viena svarbiausių spektaklio idėjų – paskatinti žmones kitaip pažvelgti į kasdien matomą miestą.
„Gyvendami jame labai dažnai judame iš vieno taško į kitą ir nebesusimąstome, kas yra aplinkui. „Pakopa po pakopos“ tarsi sulėtina tą judėjimą ir leidžia pažvelgti į Žaliakalnį ne tik kaip į vietą, kurioje gyvename ar pro kurią praeiname, bet ir kaip į gyvą, sluoksniuotą erdvę, kurioje susipina žmonės, jų istorijos, prisiminimai ir patirtys“, – pasakoja menininkė.
Kūrėjai spektaklį įtraukė ir į Kultūros paso programą. Choreografė džiaugiasi, kad taip mokiniams atsiranda galimybė Kauno istoriją pažinti ne klasėje, o judant pačiu miestu. „Spektaklis baigiasi, bet pokalbis tęsiasi“, – sako choreografė.
Rugsėjo 20-osios spektaklyje kalbinti žiūrovai taip pat pasakojo Žaliakalnį ir Kauną pajutę kitaip. Jiems pasirodymas kėlė nostalgiją, ilgesį ir paskatino iš naujo pažvelgti į pažįstamas miesto vietas. Kauniečiai prisimena čia gyvenusius artimuosius, kasdien vaikščiotus laiptus ar vietas, kurių istorijos iki tol nežinojo. Nors renginys yra mokamas, žiūrovai dalijasi, kad spektaklis-ekskursija „buvo vertas kiekvieno euro“.
Kitais metais „Pakopa po pakopos“ minės penkerių metų sukaktį. Prodiuserė S. Landsbergaitė pasakoja, kad šia proga planuojama parodyti daugiau spektaklių ir kitų jubiliejui skirtų renginių.
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