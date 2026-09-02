Važiavimą motociklu meditacija vadinantis Alfonsas Konteris: sukūriau tai, ko pats neradau kitur

Įkvėpė klaidos
Nukritus nuo motociklo asfaltas klaidų neatleidžia. 32-ejų Alfonsas tai žino iš savo patirties – nubrozdinimus po nesėkmingų bandymų motociklininkas juokais vadina „asfalto alergija“.
Būtent noras mokytis balanso be skaudžių ir brangiai kainuojančių pamokų ilgainiui tapo viena iš priežasčių, kodėl atsirado XWheelie.
„Realybėje treniruotis su motociklu galima, bet... gali sudaužyti motociklą, pats susižaloti. Kad būtų galima to išvengti, ir kūriau šį įrenginį“, – pasakojo Alfonsas.
Motociklai – nuo paauglystės
Technika pašnekovo gyvenime atsirado anksti. Alfonsas prisiminė, kad motociklais pradėjo domėtis ir važinėti paauglystėje. Nuo to laiko buvo visko – ne tik važiavimo, bet ir remonto, bandymų, nesėkmių. Kartais, pasakojo Alfonsas, mėgindamas ką nors sutaisyti, sugadindavo dar labiau. Tačiau būtent tokį mokymosi būdą šiandien jis vertina kaip svarbią patirties dalį.
„Kiekviena klaida veda prie naujo sužinojimo“, – sakė jis.
Motociklai Alfonsui niekada nebuvo vien transporto priemonė. Ir net žodis „adrenalinas“, kuris dažnai pirmiausia siejamas su motociklininkais, jam ne visai tiksliai apibūdina tą jausmą.
„Kažkam motociklas – chaosas, kažkam – adrenalinas. O man tai meditacija“, – sakė XWheelie kūrėjas.
Ši mintis vėliau tapo svarbi ir kuriant treniruoklį. Pasak Alfonso, valdant ant galinio rato pakeltą motociklą svarbi ne vien technika: „Balansas yra ne motocikle. Jis yra tavyje.“
Nuo darbų užsienyje – iki savo dirbtuvių
Vis dėlto pašnekovas patikino – vien meilės motociklams tokiam projektui nebūtų pakakę. Kita XWheelie istorijos pusė – Alfonso profesinis kelias.
Ilgą laiką jis dirbo užsienyje suvirinimo ir remonto darbus, dalyvavo įvairiuose metalo projektuose, dirbo laivuose, vėjo jėgainėse – ten sukauptas praktines žinias vėliau nusprendė panaudoti Lietuvoje.
Alfonsas pasakojo pirmąsias dirbtuves įkūręs su tėčiu garaže.
„Vėliau prasidėjo statybos, prie kurių labai prisidėjo draugai ir šeima. Po to surengėme gerą dirbtuvių atidarymo vakarėlį – linksmybių, juoko ir žmonių aplink buvo daugiau, nei būtų buvę galima suplanuoti“, – pasakojo Alfonsas.
Pamažu atsirado smėliavimo patalpos, miltelinio dažymo įranga, kranai ir kita rimtesnei gamybai reikalinga technika. Iš pradžių, pasak pašnekovo, užsakymai buvo gana paprasti – turėklai, laiptasijos ir įvairūs metalo gaminiai. Vėliau darbai sudėtingėjo: atsirado pramonės įrenginių rekonstrukcijos, dujų ir vakuumo vamzdynų suvirinimas, kiti metalo projektai.
Šiandien Alfonsas turi savo metalo apdirbimo įmonę, veikiančią šešerius metus. Joje ne tik atliekami suvirinimo ar metalo dažymo darbai – pats vyras konstruoja ir pramonei skirtus įrenginius, pavyzdžiui, miltelinio dažymo linijas.
Pusantrų metų bandymų
Alfonso mintis sujungti profesines žinias ir pomėgį galiausiai virto Xwheelie – jis sako projektą sugalvojęs, konstravęs ir testavęs pats.
Iki tol jam teko išbandyti ir kitų panašaus pobūdžio simuliatorių, tačiau juose pasigedo svarbiausio – kuo tikroviškesnio motociklo pojūčio.
„Esu ir pats bandęs tokius simuliatorius. Bet man juose trūko tikro pojūčio – jie labiau buvo kaip pramoginiai“, – pasakojo kūrėjas.
Todėl jo tikslu tapo sukurti įrenginį, kuriame žmogus galėtų iš tiesų mokytis balanso.
„Treniruoklio centre – tikras motociklas. Jį galima nuimti nuo simuliatoriaus“, – pabrėžė Alfonsas.
Tiesa, motociklą teko techniškai pritaikyti visiškai kitokioms darbo sąlygoms. Įprastai, pasak kūrėjo, važiuojant variklį aušina oro srautas, o ant treniruoklio motociklas stovi vietoje. Be to, jis ilgą laiką veikia pakeltas ant galinio rato. Todėl konstruktoriui teko spręsti tepimo, variklio perkaitimo problemas, įrengti papildomą aušinimą ir radiatorius.
Tikslas – „užauginti raumenų atmintį“
Dabartinį įrenginį Alfonsas vadina pirmojo lygio treniruokliu. Jo paskirtis – padėti žmogui išmokti balanso ir pajusti motociklo valdymo principą: kada reikia akceleratoriaus, kada – stabdžio.
„Jo paskirtis – išlavinti balansą ir užauginti raumenų atmintį“, – aiškino pašnekovas.
Alfonsas pastebėjo, kad vieni pagrindinį principą pagauna labai greitai, kitiems reikia gerokai daugiau laiko.
Įdomu tai, kad ankstesnė motociklininko patirtis, treniuoklio autoriaus pastebėjimu, nebūtinai visada tampa pranašumu.
„Visiškai „žaliems“ žmonėms kartais net geriau sekasi, nes jie klauso, kas jiems aiškinama. Žmonės, kurie motociklu važinėja ilgai, kartais ateina su didesniu ego – turi aiškią savo nuomonę. O kai nepavyksta, tada jau perklausia, kaip ką reikia daryti“, – šypsojosi XWheelie kūrėjas.
Jau kuria kitą
Alfonsas jau kuria antrojo lygio XWheelie, su kuriuo būtų galima treniruotis uždaroje aikštelėje ar kitoje tam tinkamoje erdvėje. Planuojama, kad jis turės pagalbinius ratukus šonuose ir gale, kurie mokantis padėtų apsisaugoti nuo virtimo į šoną ar persivertimo atgal.
„Taigi pirmasis įrenginys skirtas išmokti balanso stovint vietoje, o kitas etapas – tą įgūdį perkelti į judėjimą“, – kalbėjo kūrėjas.
Jo sukurto XWheelie simuliatoriaus pristatymas rugsėjo 5-ąją papildys gerokai didesnio reginio programą.
„Kaunas Autoshow 2026“ VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks nuo 10 iki 20 val., o jame savo meistriškumą demonstruos ir griliai.lt komanda, kurios nariu šįkart taps unikialios grilinimo technikos autorius, Europos BBQ čempionas ir kitų reikšmingų savo srities tarptautinių konkursų nugalėtojas Enn Tobreluts.
Vienas iš renginyje pristatomų išskirtinių projektų – Kaune sukurtas „Rhino RR01“. Gamintojo teigimu, vidutinio variklio komponuotės, galiniais ratais varomas dvivietis automobilis kuriamas ir surenkamas Kaune.
Jo konstrukcijoje naudojamas aliuminio saugos monokokas, o automobilio masė siekia apie 1250 kg. 2026-aisiais gamybai paruošta RR01 versija buvo pristatyta renginyje Klaipėdoje, o vienas automobilių jau iškeliavo klientui į JAV.
Renginyje dėmesio sulauks ir „Baltic Karting Academy“ – Kaune veikiantis edukacinis automobilių sporto projektas, organizuojantis sportinio kartingo treniruotes, varžybas ir stovyklas vaikams, jaunimui bei suaugusiesiems.
Akademijos veikla apima ir lenktyninių automobilių bei drifto treniruotes, lenktyninius simuliatorius.
Pačiame „Autoshow“ lankytojų lauks modifikuotų automobilių ekspozicija, klasikiniai ir istoriniai automobiliai, „Extreme Motors“ zona su motorlaiviais, keturračiais, „cross cars“, drago ir drifto automobiliais, automobilių išmetimo garso bei audio dvikovos.
Muzikinėje programoje skelbiami DJ Vlad Starque, DJ Veega, Jack Krass ir kiti atlikėjai.
VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyksiančiame renginyje susitiks automobilių, motociklų, modernios technikos, muzikos ir pramogų pasauliai.
Organizatoriai skelbia, kad trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau kaip 300 technikos eksponatų, o renginyje tikimasi sulaukti iki 10 tūkst. lankytojų.
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