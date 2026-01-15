Trys kauniečiai sukūrė kino filmą savo mamoms: meilė – visada už kampo

Lietuvos kino teatrus vasario 20 dieną pasieks jaukiais Kauno interjerais ir vasaros ežerais alsuojantis trijų draugų romantinis kino filmas „Kai nesitiki“.
„Tai filmas apie nesusikalbėjimus, drąsą ir viltį. Apie tai, kad net tada, kai atrodo, jog neramu, nėra gerų naujienų, už lango šalta, meilė vis dar egzistuoja. Yra tarp mūsų“, – taip filmą apibūdino ilgametražiniame kine debiutuojantis režisierius V. Adomaitis.
Trys draugai pasakoja daugeliui itin artimą istoriją: netikėtai susitikę du vieniši, suaugusius vaikus turintys žmonės išdrįsta atsiduoti jausmams. Seniai pamirštas meilės jausmas juodu vedžioja klaidžiais ir juokingais, bet daugeliui tokiais pažįstamais keliais. Rašyti žinutę ar nerašyti? Eiti į pasimatymą ar neiti? Atleisti ar prarasti galimybę, kurios daugiau gali ir nebūti?
„Nuo pat pradžių sutarėme, kad tai bus romantinė komedija, – pasakojo filmo scenaristas M. Vildžius. – Lietuvoje sukuriama daug komedijų, tačiau tikros romantinės komedijos, kurioje būtų svarbu ne tik prajuokinti, bet ir atskleisti veikėjų ryšius, jų santykius, neturėjome. Norėjome, kad filmo veikėjai jau būtų užauginę vaikus, mums pasirodė įdomi mintis apie tai, kad metai bėga, o meilė, pasimatymai, įsimylėjimai išlieka tokie pat žaismingi, jautrūs, o kartais – nejaukūs“.
„Kurdamas filmą, kiekviename žingsnyje ieškojau to, kas būtų artima, šilta ir jauku man pačiam – ir rinkdamasis aktorius, ir lokacijas, ir muziką. Pagrindinio vaidmens atlikėja I. Jankauskaitė yra harmoningai stiprios moteriškos dvasios, ji geba būti tvirta, bet tuo pačiu – pažeidžiama. Šios aktorės savybės mus įkvėpė sukurti veikėją, kuri yra apsistačiusi ledinėmis sienomis, neleidžia sau būti jautriai“, – apie filmo kūrimo procesą kalbėjo režisierius V. Adomaitis.
Jis atskleidė, kad komanda ilgai ieškojo filmui tinkamo muzikinio takelio. Kūrėjai mėgino atrasti muziką, kurios pagrindiniai veikėjai galėjo klausyti tada, kai išgyveno savo pirmąsias meiles, bet tuo pačiu atrasti ir modernius, jautrius, filmo emociją atspindinčius kūrinius.
Įkvėpimo scenarijui vaikinai ieškojo realiuose pasakojimuose, šie filme sulipo į tikrų istorijų ir jausmų rinkinį. „Bent mane prajuokindavo, kai mama pasakodavo apie savo drauges ir tai, kaip joms sekasi eiti į pasimatymus. Visi trys juokaujame, kad šį filmą sukūrėme savo mamoms“, – šypsojosi filmo scenarijaus autorius M. Vildžius.
„Smagu, kad filmas išėjo universalus, į jį galime eiti ne tik su mamomis, bet ir su žmonomis ar savo merginomis. Jis tiks ir tėvams su paaugliais ar jau suaugusiais vaikais. Taip pat poroms – naujoms ir ilgus metus gyvenančioms kartu. Amžius čia neturi reikšmės, net įdomiau pamatyti, kad metams bėgant, baimės išlieka tokios pat ar labai panašios“, – pridūrė prodiuseris J. Balašaitis.
Filmo kūrėjai sutaria: jiems visiems buvo itin svarbu apie žmogiškumą kino kalba prabilti švelniai ir pagarbiai, o romantinės komedijos idėja kilo iš pastarųjų metų nuotaikų – kaip atsvara pandemijai, karui ir kasdienybėje tvyrančiam nerimui.
„Juk jaučiame, kad aplink daug streso, baimės, nerimo. Tamsu, žmonės pavargę… Ne vienerius metus tai tęsiasi. Neabejojame, kad kinas gali padėti atitrūkti nuo kasdienybės, priminti tikrai svarbius dalykus, leisti drauge pabūti, pasijuokti. Tai – geras ir naudingas laikas“, – neabejojo filmo režisierius V. Adomaitis, pridurdamas, kad visi trys norėjo sukurti filmą, kuris žmones jungtų, o ne juos skirtų. Ir primintų, kad meilė vis dar egzistuoja. Ne tik tarp dviejų žmonių, bet ir šeimoje, tarp artimųjų.
„Aš visąlaik labai norėjau sukurti filmą Kaune. Mieste, kur gimėme ir užaugome. „Kai nesitiki“ istorija vystosi mūsų mieste, smagu matyti tas pačias vietas, pro kurias patys kasdien vaikštome, ir jausti, kad jos savos, gražios ir vertos kino ekrano“, – sakė prodiuseris J. Balašaitis.
Trys draugai iš Kauno – Matas, Vytautas ir Julius – baigė vieną mokyklą, kartu augo, kartu įsitraukė į kino pasaulį. „Šiandien nuoširdžiai smagu matyti, kaip po trylikos metų mūsų filmo veikėjai vaikšto Simono Daukanto tiltu, visai netoli tos vietos, kur ir patys susitikome“, – šypsojosi M. Vildžius.
Romantinė komedija „Kai nesitiki“ tapo pirmuoju prodiuserinės kompanijos „Baltas films” pilnametražiu darbu. Iki tol trijulės nariai kūrė individualiai.
„Dirbame demokratiškai, sprendimus priiminėjame kartu, daug tariamės. Neabejoju, kad tai atsispindi ir filme, todėl jis toks žmogiškas, šiltas ir juokingas. Tarsi pasakojantis apie kiekvieną iš mūsų. Tačiau jo nesukūrėme tik trise, dirbo didžiulė komanda – nuostabūs aktoriai, aikštelės darbuotojai, postprodukcijos komanda – jį kūrė, perdavė jausmą. Be jos nieko nebūtume padarę, esame jiems nepaprastai dėkingi“, – teigė prodiuseris J. Balaišaitis.
Romantinė komedija „Kai nesitiki“ visuose Lietuvos kino teatruose – nuo vasario 20 dienos. Filme vaidina I. Jankauskaitė, V. Krulikovskis, Sofija Gedgaudaitė, Deividas Breivė, Leonardas Pobedonoscevas, Ineta Stasiulytė, Vaidas Baumila, Sakalas Uždavinys, Andrius Bialobzeskis, Romualdas Lavrynovičius, Mantas Bendžius, Anupras Jucius, Šarūnas Zenkevičius. Operatorius – Jaunius Sarapinas, garsistai Giedrius Aleknavičius ir Iveta Macevičiūtė, filmo dailininkas – Daumantas Levickas, kostiumų dailininkė Akvilė Klimavičiūtė, montažo režisierius – Dalius Kalinauskas, spalvų dailininkas – Jonas Sunklodas, muzikos koordinatorius – Vaiperis Vitalijus Puzyriovas.
Filmo anonsas:
