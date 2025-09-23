Tradiciniame Kauno „Oktoberfeste“ – Bavarijos princas Luitpoldas ir rekordinis skaičius dalyvių

Renginio organizatoriai pasakoja, kad kasmet augantis susidomėjimas „Oktoberfestu“ paskatino plėstis – šiemet šventė vyko dvigubai didesnėje, net 2 000 kv. m, palapinėje nei pernai, be to, lankytojų patogumui buvo paruošti keli specialūs stalų rezervacijų pasiūlymai.
„Praėjusių metų šventėje lankėsi beveik 6 tūkst. dalyvių, tačiau ji truko tris dienas, o šiemet vien per dvi dienas pritraukėme netoli 8 tūkst. lankytojų. Smagu matyti, kad bavariškos tradicijos vis labiau prigyja Lietuvoje – daugelis dalyvių festivalyje lankosi nebe pirmą kartą ir kasmet planuojasi savo laiką taip, kad pavyktų sudalyvauti mūsų šventėje, o kai kurie net atvyksta iš užsienio. Tai parodo, kad šis renginys išties tapo tradicija, o mes savo ruožtu kasmet stengiamės nustebinti ir garantuoti, kad kiekvienas išsineštų tik geriausią patirtį“, – sakė bravoro aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė.
Ji taip pat pastebi, kad šiemet tradiciniais kostiumais pasipuošusių dalyvių buvo ypač daug: „Anksčiau tokių buvo vos vienas kitas, o šiemet buvo nuostabu matyti, kokie visi skirtingi, spalvingi ir įsijautę į šventinę nuotaiką. Žmonės fotografavosi, šypsojosi, apžiūrinėjo ir gyrė vieni kitų kostiumus – atmosfera buvo nepakartojama. Išrinkti geriausio moteriško ir vyriško kostiumo nugalėtojus nebuvo lengva.“
Didžiausias Kauno „Oktoberfesto“ išskirtinumas – palapinės centre esanti šokių aikštelė. Pasak A. Saulėnienės, Miunchene tokios šokiams skirtos vietos nėra, visi šoka ten, kur pakliūva. „Masiniai šokiai Kauno šventėje sukuria nepaaiškinamą bendrystės jausmą. Net tie, kurie paprastai nedrįsta šokti, neatsispiria ritmui ir prisijungia. Tūkstančiai šoka ratu, juokiasi, dalijasi gera nuotaika, o nepažįstami tampa draugais. Šokiai užsikuria ne tik šokių aikštelėje, bet ir prie palapinės – gerai nusiteikę dalyviai į šventės erdvę žengia šokio žingsneliu ir šokdina kitus“, – sakė ji.
Bavariško maisto puota ir gausybė pramogų
Ne paslaptis, kad Kauno „Oktoberfestas“ lankytojus žavi ne tik linksmybėmis, bet ir išskirtine maisto bei gėrimų gausa. Šiemet šventės dalyviai tradiciškai mėgavosi gardžiausia karka, breceliais, dešrelėmis, šniceliais bei ragavo specialiai šventei paruoštus gėrimus, pilstomus į litrinius bokalus. Renginio vinimi tapo neseniai pristatyta karališka putojanti naujiena iš Kaltenbergo pilies, kuri sulaukė ypatingo dėmesio.
Šventės metu skambėjo grupės „Allegretto Band“ atliekamos bavariškos melodijos, užkūrusios publiką šokiams, o vakarui buvo paruošta speciali DJ programa. Anot Jo Karališkosios Didenybės Bavarijos princo Luitpoldo, šiųmetė šventė buvo išties įspūdinga.
„Didžiulė palapinė, sutalpinusi gausybę žmonių, priminė tikrąją Miuncheno festivalio atmosferą, tik su savitu lietuvišku žavesiu. Buvo nuostabu matyti tiek daug linksmų, šventiškai nusiteikusių veidų. Jaučiausi šiltai priimtas ir maloniai nustebintas, kiek daug žmonių čia susirinko švęsti kartu, o tai daryti jie tikrai moka. Kauno „Oktoberfeste“ lankausi jau antrą kartą, čia dalyvavau ir pernai. Tad savo akimis matau, kaip šventė auga ir keičiasi“, – dalijosi įspūdžiais jis.
Karališka partnerystė
Kaune nuo 2020 m. vykstantis „Oktoberfestas“ yra didžiausia bavariškų tradicijų šventė Baltijos šalyse ir vienintelė Lietuvoje, turinti karališkosios šeimos partnerystę. Anot „Volfas Engelman“ generalinio direktoriaus Mariaus Horbačausko, tai didžiulis įvertinimas ir karališkosios šeimos pasitikėjimo ženklas.
„2023 m. su Bavarijos princu Luitpoldu ir jam priklausančia įmone „König Ludwig International“ pasirašėme bendradarbiavimo sutartį ir gavome leidimą virti karališką apyniuotą gėrimą pagal Alaus grynumo įstatymą. Karalius Liudvikas I, Bavarijos princo protėvis, buvo legendinio „Oktoberfesto“ iniciatorius. Tai, kad mūsų šventė yra vienintelė, turinti karališkosios šeimos partnerystę, yra ne tik garbė, bet ir didžiulė atsakomybė. Kasmet stengiamės nustebinti dalyvius ir užtikrinti, kad šventė būtų nepriekaištinga“, – sakė jis.
M. Horbačauskas priduria, kad šiemet bravorui buvo patikėtas ir antrasis karališko gėrimo receptas. Naujojo gėrimo buvo galima paragauti ir per „Oktoberfestą“. „Džiaugiamės galėdami skleisti daugiau nei 200 metų skaičiuojančio festivalio tradicijas ir įnešti dalelę Bavarijos kultūros į Lietuvą. Dėkojame visiems dalyvavusiems šventėje ir su nekantrumu laukiame kitų metų. Neabejojame, kad septintoji šventė nustebins ne tik pirmą kartą dalyvausiančius, bet ir ištikimus festivalio bičiulius“, – teigė jis.
Naujausi komentarai