Tapytojų grupės „Giria“ paroda pradeda naujus Lietuvos sporto muziejaus parodų metus

Grupė „Giria“ – tai žymūs lietuvių menininkai: Ina Budrytė, Gustas Jagminas, Irena Mika, Romanas Averincevas ir Algirdas Judickas. Susibūrę į grupę, kurios penki nariai yra pastovūs, jie kaskart kviečia prisijungti ir kitus menininkus.
Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad I. Budrytė, G. Jagminas, I. Mika, R. Averincevas ir A. Judickas yra gana skirtingų pasaulėžiūrų ir pasaulėvokų kūrėjai. Tačiau paroda Lietuvos sporto muziejuje išryškina ne tik autorių bendruomeniškumą, bet ir akcentuoja kiekvieno menininko unikalumą. Tai parodo, kad autorius sieja stiprus tarpusavio ir kūrybos ryšys.
I. Budrytė tapyboje itin svajingai varijuoja tarp realybės ir vaizduotės. Jos darbuose išsiskiria abstrahuotos ir groteskiškos figūros, kolorito ir dydžių santykiai. Žiūrovas įtraukiamas į kamerišką paveikslo erdvę, kur dominuoja realios ir įsivaizduojamos figūros, antropomorfiški gyvūnai.
Tapytojas, pedagogas G. Jagminas į tapybą žvelgia pasitelkdamas abstrakciją ir jos sampratą. Kurdamas abstrakciją tapytojas remiasi gamta, vidine patirtimi ir yra puikus aplinkos stebėtojas. Kaip pats autorius sako: „Tapyba – būdas prisiminti ar / ir su(si)kurti būsenas kurias pamiršai."
Grupėje „Giria“ abstrakcija svarbi ir tapytojai, dailės pedagogei, galerininkei I. Mikai. Ji nuolat eksperimentuoja su forma ir turiniu. Menininkės tapyba išsiskiria abstrakcijos gyliu, yra itin intertekstuali, užčiuopia visuomenės aktualijas, filosofiją, literatūrą, Bibliją ir įvairias asmenines patirtis.
Gyvenimiškąsias patirtis kūryboje perteikia ir R. Averincevas – ekspresionistinio primityvizmo, arba primityvistinio ekspresionizmo, tapytojas. Jis nevengia ironijos ir sarkazmo – tai atkreipia žiūrovo dėmesį ir sukelia dviprasmiškų jausmų. Tapytojui svarbu kūryboje aprėpti įvairias temas: istoriją, heraldiką, gyvenimą.
Grupės nario A. Judicko kūryba – tapyba ir medžio drožyba. Tapyboje žiūrovas atpažins gilią kolorito pajautą, per kurią žvelgiama į autorių supančią aplinką ir gamtą. A. Judickas gamtą perteikia itin realistiškai, nesistengia gamtos įvaizdžių imituoti ar perkurti.
Penketukas savo darbus drauge jau yra pristatęs 2022-aisiais „Prieškvadrienalėje 2022. LDS bendruomenės: gangai, grupės ir individai“, 2023-iaisiais A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje, šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius“ ir „LTQ'23: bendruomenės 5-ojoje Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalėje“ (galerijoje „Titanikas“), o 2025-aisiais – Šiaulių dailės galerijoje, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje ir kt. Naujoji paroda Lietuvos sporto muziejuje – puikus kūrybinis grupės startas.
Kas? Grupės „Giria“ paroda.
Kur? Lietuvos sporto muziejuje (Muziejaus g. 7).
Kada? Veikia iki vasario 10 d.
