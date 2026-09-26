Tado Ivanausko memorialinėje sodyboje vyks bendruomenės šventė

Į jį kviečiami Akademijos, Ringaudų, Noreikiškių ir kitų aplinkinių vietovių gyventojai, šeimos bei visi, kuriems svarbus gamtos ir kultūros paveldas, teigia organizatoriai.
„Šiemet šventėje bus auginamos ne tik obelys. Renginio programoje susijungs Obelynės istorija, senojo sodo paveldas ir per metus aplink Obelynę susitelkusių bendruomenių kartu kurti darbai“, – rašoma pranešime.
Lankytojai išvys parodą „Kurianti bendruomenė“ ir specialiai Obelynei kuriamą spektaklį, ragaus bendruomenės paruoštą arbatą, rinks gardžiausią obuolių pyragą, susitiks su sodų ekspertu Tautvydu Gursku, o šventę tradiciškai užbaigs iš senojo paveldo sodo obelų įskiepytų sodinukų dovanojimas.
„Auginam Obelynę“ rengiama nuo 2020 metų. Ji gimė kaip projekto „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022“ dalis ir tapo Obelynės sodybos tradicija.
Akademijos bendruomenės centro narės Kristinos Šiožinienės teigimu, šventė rengiama rudenį, nes tai laikas, kai galima dalytis užaugusiu derliumi.
„Dalytis – vienas esminių Akademijos kultūros bruožų“, – tvirtino ji.
Dalijimosi principą geriausiai įprasmina vienas svarbiausių šventės akcentų – iš senojo T. Ivanausko sodo obelų įskiepytų sodinukų dovanojimas. Nuo 2020-ųjų per renginius „Auginam Obelynę“ gyventojams jau padovanota 560 tokių obelaičių, o šiemet į šventės lankytojų namus iškeliaus dar 100 sodinukų.
Šių metų renginys yra Kauno rajono savivaldybės programos „Šiuolaikinės seniūnijos“ projekto „Obelynė – kūrybinės bendruomenių laboratorijos“ dalis.
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