„Susitikimai muzikoje“: muzika, tampanti tiltu į pažeidžiamas bendruomenes

Pasak Pažaislio festivalio projektų koordinatorės Linos Krėpštaitės, koncertų ciklo „Susitikimai muzikoje“ pradžia siejasi su projektu „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, kuris įkvėpė ieškoti naujų būdų, kaip pasiekti tuos, kam klasikinės muzikos koncertai dažnai yra sunkiau prieinami.
„Dar 2020 m. pradėta iniciatyva siekėme puoselėti meilę muzikai Kauno miesto bendruomenėse, kuriose kultūros prieinamumas yra ribotas, ir per tuos penkerius metus surengėme virš 40 koncertų daugiau kaip 1 tūkst. klausytojų auditorijai. Kartu su idėją palaikančiais muzikais – VDU Muzikos akademijos studentais ir alumnais, „Pasteliniu trio“, „Harmonijos renginių“ atlikėjais bei ryškiai Lietuvos muzikos festivaliuose debiutavusiu duetu „Perfect Nemesis“ – klasikinės muzikos grožiu dalijomės su Kauno Šv. Roko mokyklos mokiniais, Panemunės senelių namų gyventojais ir dienos centro lankytojais, Kauno vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“, Kauno vaiko raidos klinikos mažaisiais pacientais, Kauno neįgaliųjų draugija, asmenų su negalia centro „Korys“ bendruomene bei kitų socialinių įstaigų globotiniais“, – papildė L. Krėpštaitė.
Kultūrą ir meną matome kaip reikšmingus instrumentus, galinčius ugdyti visuomenės kritinį mąstymą, stiprinti jos brandą ir atsparumą.
„Muzikos integravimas į sveikatos priežiūros sritį ir dėmesys tiems visuomenės nariams, kurie dėl įvairių priežasčių neturi galimybės dalyvauti tradiciniuose kultūros renginiuose, kuria apčiuopiamą ir ilgalaikį socialinį poveikį. Kultūrą ir meną matome kaip reikšmingus instrumentus, galinčius ugdyti visuomenės kritinį mąstymą, stiprinti jos brandą ir atsparumą. Tikime, kad kultūra ir menas nėra vien pramoga ar laisvalaikio forma – tai visuomenės augimo ir brandos pagrindas. Kūrėjai jautriai reaguoja į visuomenėje vykstančius procesus, geba juos aktualizuoti ir iškelti į viešą diskusiją, o kritiškai mąstanti visuomenė priima geresnius sprendimus ir sąmoningiau renkasi tai, kas iš tiesų vertinga“, – profesionalios kultūros prieinamumo didinimo svarbą pabrėžė įmonės „Baltisches Haus“ rinkodaros projektų vadovė Miglė Žygienė.
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Muzikos akademijos magistrė Eglė Žalalienė atliko tyrimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti tokių projektų kaip „Susitikimai muzikoje“ poveikį atlikėjams. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad, nepaisant iššūkių, susijusių su pasirengimu koncertams, reikalaujantiems specialaus psichologinio pasiruošimo, jų specifiškumo ir trukmės, atlikėjai džiaugiasi įgytomis patirtimis ir laukia naujų susitikimų su kitokia publika. Tyrimo dalyviai pastebi, kad tokių koncertų klausytojai, nepaisant amžiaus, būna tiesiog ištroškę muzikos – ją priima visa širdimi ir noriai teikia grįžtamąjį ryšį. Muzikantai, susitinkantys su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, pabrėžia, kad šie susitikimai juos stiprina ir padeda augti kaip socialiai atsakingoms asmenybėms.
Kauno vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ muzikos terapeutė Estela Baranauskienė apibendrino projekto „Susitikimai muzikoje“ svarbą: „Gyvas muzikos patyrimas suteikia teigiamų emocijų, palaikymą, skatina bendrystę ir kuria saugią aplinką. Projektas daro akivaizdų poveikį pažeidžiamai auditorijai – muzika tampa tiltu. Dalyviai gauna ne tik kultūrinę patirtį, bet ir emocinį ryšį, kuris jiems itin reikalingas. Labai norime, kad šis projektas išliktų ir ateityje galėtume tęsti bendradarbiavimą. Į mūsų reabilitacijos ligoninę atvyksta vaikai ne tik iš rajono centro, bet ir iš nuo jo nutolusių gyvenviečių, kur nėra nei darželių, nei mokyklų. Reikia pamatyti, kokiomis akimis jie stebi, kokias emocijas sukelia pirmą kartą išgirsti instrumentų melodijų vingiai.“
Naujausi komentarai