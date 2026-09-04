Skelbiamas Kauno šokio teatro „Aura“ vadovo konkursas

Nuo 1980-ųjų Kauno vardą Lietuvoje ir užsienyje garsinantis šokio teatras „Aura“ ruošiasi naujam savo veiklos etapui. Pasibaigus ilgametės teatro direktorės Birutės Letukaitės-Komskienės kadencijai, Kauno miesto savivaldybė ieško vadovo, tęsiančio stiprią šokio teatro kūrybinę tradiciją bei formuojančio ambicingus ateities tikslus.
„Aura“ – pirmasis šiuolaikinio šokio teatras Lietuvoje, per kelis dešimtmečius tapęs neatsiejama Kauno kultūrinio veido dalimi. Iš naujojo vadovo tikimasi profesionalaus įstaigos valdymo, aiškios vizijos, kaip teatras vystysis per artimiausius penkerius metus.
Stipraus lyderio atsakomybės
Būsimasis direktorius turės išlaikyti ir stiprinti per kelis dešimtmečius sukurtą teatro meninį identitetą, taip pat užtikrinti sklandų įstaigos raidos etapą: plėsti auditorijas, stiprinti teatro matomumą Lietuvoje ir užsienyje, kurti naujas partnerystes, ieškoti šiuolaikiškų kūrybinės veiklos ir sklaidos formų.
Iš naujojo vadovo tikimasi lyderystės, kūrybingumo ir strateginio požiūrio – gebėjimo telkti ir auginti profesionalią komandą, inicijuoti pokyčius, pritraukti papildomų išteklių ir suderinti aukštą meninę kokybę su tvariu įstaigos valdymu.
Pareigines funkcijas ir atsakomybes numato Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašas. Pagal jį, įstaigos vadovas bus atsakingas už „Auros“ veiklos organizavimą, priežiūrą ir plėtrą, įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimą, finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių valdymą, partnerystes, rinkodarą bei kitus įstaigos veiklos procesus.
Reikalavimai kandidatams
Norintieji pretenduoti į direktoriaus pareigas, privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir nustatytos srities magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. Taip pat ne mažesnę kaip dvejų metų vadovaujamo darbo patirtį.
Būsimasis vadovas privalės parengti ir apsiginti penkerių metų perspektyvinę įstaigos veiklos programą. Joje įvertinama esama teatro veikla ir pristatoma vizija, apimanti kūrybinę veiklą ir kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, rinkodarą, bilietų pardavimo ir rezervavimo sistemą, paslaugų vystymą bei žiūrovų lankomumo skatinimą.
Programoje taip pat turės atsispindėti požiūris į teatro infrastruktūros, žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymą bei kitos kandidato siūlomos „Auros“ vystymo kryptys.
Konkurso laimėtojas įstaigai vadovaus penkerius metus. Su juo bus sudaroma terminuota darbo sutartis, priimtam vadovui gali būti nustatomas bandomasis laikotarpis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 2,11, darbo užmokestis gali siekti 3793,78 euro neatskaičius mokesčių.
Dokumentų teikimo terminai
Pretendentai dokumentus iki rugsėjo 22-osios gali patys pristatyti arba siųsti paštu adresu Laisvės al. 94A, 334 kabinetas. Taip pat elektroniniu paštu [email protected], laiško pavadinime nurodant „Dėl Kauno šokio teatro „Aura“ direktoriaus“.
Išsamesnę informaciją apie konkursą ir jo sąlygas rasite internete aura.lt/konkursai/. Konsultacijas taip pat teikia Kauno miesto savivaldybės Personalo valdymo skyrius el. paštu [email protected].
Kandidatai, pasirašę konkurso į teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigas pretendento konfidencialumo pasižadėjimą, turės teisę susipažinti su teatro darbuotojais ir veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Tam numatytas laikas: rugsėjo 10 ir 14 dienos nuo 11 iki 13 valandos, dėl susitikimo iš anksto susisiekus telefonu +370 630 14279.
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