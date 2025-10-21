Šeštadienį „Žalgirio“ arenoje – „90’s Disco Fest“: gyvai pasirodys net keturios 90-ųjų legendos

Jau šį šeštadienį Kaunas trumpam sugrįš į 90-uosius metus. Spalio 25 dieną „Žalgirio“ arenoje vyks didžiausia 90-ųjų diskoteka Baltijos šalyse. Renginyje pasirodys legendiniai to laikmečio atlikėjai – SNAP!, „La Bouche“, „Rednex“ ir vienas garsiausių to dešimtmečio didžėjų – DJ SASH!
Didelio susidomėjimo visame pasaulyje sulaukęs DJ SASH! laikomas vienu įtakingiausių 90-ųjų elektroninės muzikos kūrėjų ir klubinės scenos formuotojų. Jo hitai, tokie kaip „Encore Une Fois“, „Ecuador“ ar „Stay“, iki šiol skamba klubuose ir radijo stotyse visoje Europoje.
Atlikėjas prieš savo pasirodymą Kaune įrašė ir asmeninį vaizdo kvietimą, kuriame kviečia visų Baltijos šalių publiką atvykti į Lietuvą ir kartu prisiminti legendinį 90-ųjų laikmetį.
SNAP!
Vokietijos grupė SNAP! – vienas iš sėkmingiausių Europos šokių muzikos projektų – driokstelėjo energija pulsuojančiais hitais – „Marry Had a Little Boy“, „Terminate“, „Do You See the Light“ ir, žinoma, net 8 milijonų tiražu parduotu singlu – „Rhythm Is A Dancer“, kuris karaliavo net 23 pasaulio šalių topų viršūnėse.
Dabar grupės dainas miksuoja geriausi pasaulio didžėjai. Atlikėja turi tūkstančius fanų Lietuvoje, kas įdomiausia, kad jos fanų tarpe yra ir jaunosios kartos atstovai mūsų šalyje.
„Rednex“
„Rednex“ – tai švedų muzikinė grupė, garsėjanti savo unikaliu „country“ ir „eurodance“ stilių deriniu. Grupė susikūrė 1994 metais ir greitai išpopuliarėjo su savo debiutiniu hitu „Cotton Eye Joe”, kuris tapo pasauliniu bei Lietuvos hitu ir iki šiol išlieka jų žinomiausiu kūriniu.
Be „Cotton Eye Joe“, kiti žinomi jų kūriniai yra „Spirit of the Hawk”, „Wish You Were Here” ir „Old Pop in an Oak”. „Rednex“ dažnai koncertuoja festivaliuose ir pramoginiuose renginiuose, kur jų linksmas repertuaras sužavi įvairaus amžiaus publiką.
Ir paskutinis vakaro atlikėjas, pasaulinė super žvaigždė – „La Bouche“!
Vokietijos šokių muzikos grupė „La Bouche“ – itin garsaus vokiečių prodiuserio Franko Fariano projektas. Sunku rasti žmogų, kuris nežinotų šios grupės geriausių dainų. „La Bouche“ dainos „Be My Lover“, „Sweat Dreams“, „I Love to Love“, „Tonight is the Night“ skamba įvairiuose planetos kampeliuose.
Na, o 2023 metais jie savo dainą „Be My Lover“ perremiksavo ir išleido naują jos versiją su tokiais grandais kaip Davidu Guetta ir Hypatonu. Dabar ši daina skamba žymiausiuose pasaulio festivaliuose ir naktiniuose klubuose.
Tad jau spalio 25 dieną pasimatome didžiausioje 90‘s diskotekoje „90‘s Disco Fest“ Baltijos šalyse!
Žiūrovai į „Žalgirio” areną patekti galės jau nuo 18.30 val. Renginio pradžia 20 valandą ir tęsis beveik iki vidurnakčio. Laukia didžiausia diskoteka ne tik Kaune, bet ir Baltijos šalyse.
Paskutinius bilietus įsigyti galite: https://www.bilietai.lt/.
