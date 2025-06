Jurga Šeduikytė skelbia didžiausią savo karjeros koncertą: „Aukso pieva“ – gyvai po 20 metų

Bilietus į Jurgos koncertą Kaune jau galima įsigyti visose „ Bilietai.lt “ kasose ir internete www.bilietai.lt .

„Per 20 metų kūryba buvo tas siūlas, kuris nuolat vedė mane link savęs tikrosios – pažeidžiamos, jautrios, bet stiprios savo noru jungti vidinio ir išorinio pasaulio detales.

Ši kelionė buvo ir tebėra be galo įdomi. Jos atradimais dalinuosi – vėl ir vėl ieškodama ryšio tarp savęs ir publikos. Per dainas ir vidinius patyrimus grąžinu klausytoją atgal – į jį patį. Koncerte „Aukso pieva '20“ ilsėsimės, keliausime ir grįšime namo – į savo asmeninę aukso pievą“ – dalijosi Jurga.

2005 metais išleistas albumas „Aukso pieva“ tapo reikšmingu įvykiu šalies muzikoje: per dvi dienas buvo išpirktas visas pirmasis tiražas (2 tūkst. vnt.), o bendrai parduota net 23,5 tūkst. vienetų – platininio albumo statusą pelnęs įrašas tapo tikru kultūriniu reiškiniu. Albume skambėjusi muzika pelnė gausybę muzikinių apdovanojimų, tarp kurių – „Radiocentro“, „Bravo“ ir „M.A.M.A“ statulėlės.

Jurga – „Instrukcija“

Didžiausios sėkmės sulaukė daina „Nebijok“, kuri net aštuonias savaites buvo Nr.1 „Radiocentro“ tope „Lietuvos Top 20“, taip pat dominavo „Lietus“, „Tau“, „FM99“ radijo stotyse. Ji buvo paskelbta populiariausia 2005 metų Lietuvos radijo daina. Šios dainos atnaujinta versija pasirodė ir pernai, kurią atlikėjai perteikti kitaip padėjo vienas populiariausių didžėjų Lietuvoje – Jovani. Šis kūrinys vien „YouTube“ platformoje turi surinkęs net 4,2 mln. peržiūrų.

Jovani x Jurga Šeduikytė – „Nebijok“

Ne mažiau įsimintina buvo ir titulinė albumo daina „Aukso pieva“ – viena iš labiausiai skambėjusių radijo eteryje lietuviškų dainų 2006 m. Abu kūriniai pasiekė rekordinį aukštumą „M-1“ metiniuose topuose – tai iki šiol yra vienas iš aukščiausių pasiekimų lietuviškai muzikai šiame eteryje.

Po debiutinio albumo pristatymo Jurga su grupe surengė apie 100 koncertų visoje Lietuvoje ir du pasirodymus Latvijoje. Spalio 23-ąją Kauno arenoje gerbėjai turės unikalią galimybę vėl išgirsti „Aukso pievą“ gyvai – ši programa bus atnaujinta, tačiau išlaikys unikalią emociją ir kūrybos dvasią.

Jurga – ne tik dainininkė ir kompozitorė. Ji taip pat žinoma kaip rašytoja, teatro ir kino aktorė, režisierė, laidų vedėja, dėstytoja. Per du dešimtmečius kūrybos ji išleido virš dešimties albumų ir singlų, laimėjo „M.A.M.A“, „Bravo“, „Radiocentro“, tarptautinius apdovanojimus, tarp jų – „MTV Europe Music Award for Best Baltic Act“ (2007).

Ji yra pasirodžiusi JAV, Kinijoje, Prancūzijoje, koncertavusi Afganistane, pelniusi „Metų moters“, „Metų tolerancijos žmogaus“ titulus, o jos režisuotas animacinis filmas „Mora Mora“ pelnė „Sidabrinę gervę“ ir tarptautinį pripažinimą, įskaitant „Best Fiction and Animation Film“ („FICMEC“) prizą. Jurga taip pat yra dviejų knygų autorė, ir sukūrusi vaidmenis „Netflix“ dokumentinėse dramose „The Last Tsars“ ir „Anne Boleyn“.

