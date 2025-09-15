Natalija Bunkė skelbia ambicingiausią savo karjeros šou Kaune

Bilietus į N. Bunkės koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio penktadienio (rugsėjo 19 d.) 10 val. ryto. Dviem dienomis anksčiau, nuo trečiadienio, 10 val. ryto, įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai.
Natalija Bunkė ir Simona Nainė #niekšės „Nieko sau negaila“
Šis šou simbolizuoja ne tik naują etapą atlikėjos karjeroje, bet ir jos ambicingiausius planus. Skelbiama, kad atlikėjos gerbėjai galės mėgautis ne tik gyvai atliekamomis dainomis, bet ir moderniausiais sceniniais sprendimais, specialiaisiais efektais bei unikaliu 360 laipsnių šou Kauno „Žalgirio“ arenoje, leidžiančiu žiūrovams stebėti koncertą iš visų pusių.
„Pasiruoškite, jau dešimta arena ir ji bus visiškai kitokia – 360 laipsnių. Aš noriu jus matyti, girdėti ir jausti iš visų pusių – tai bus tikra beprotybė. Ruoškitės bus daug magijos ir burtų“ – žadėjo N. Bunkė.
Natalija Bunkė „Paprastai“
2024 metais N. Bunkė baigė koncertinį turą „Kosmosas“, kurio metu aplankė visus didžiausius miestus ir jų arenas, o vasarą surengė koncertą Klaipėdos Vasaros estradoje. Šių metų vasarą atlikėja taip džiugino Palangos koncertų salėje susirinkusius gerbėjus, pakviesdama į tikrą vasaros šou, kuriame atlikėjai talkino gerai pažįstami scenos bendražygiai – Simona Nainė ir netikėtas svečias Naglimantas Bierancas.
N. Bunkė per savo karjerą yra įvertinta įvairiais muzikos apdovanojimais: 2024 m. ji pelnė pirmąją „M.A.M.A.“ statulėlę kaip metų tradicinės popmuzikos atlikėja, o 2025 m. buvo nominuota dar dviejose kategorijose – metų tradicinės popmuzikos atlikėjos ir metų koncertinės atlikėjos. Tuo tarpu 2023 m. „Lietaus muzikos apdovanojimuose“ ji triumfavo tapdama metų muzikos atlikėja.
Natalija Bunkė „Aš gyvenu“
Naujausi komentarai