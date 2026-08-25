„Pėdos marių dugne“: „Neatplėšti paukščio laiškai“ prakalbins paskendusių kaimų istoriją

Teatralizuota istorija iškels pirmuosius metus po didžiųjų permainų, kai užlietų kaimų gyventojai persikėlė į naujas gyvenvietes ir nekantriai laukdavo paštininko. Apie laiką, kai laiškai buvo rašomi ranka, sveikinimai keliaudavo atvirukais, o telegramos tapdavo svarbiu ryšiu su toli esančiais artimaisiais. Ir, žinoma, apie nekantrų laukimą, kada pasirodys paštininkas, atnešiantis žinią iš kito pasaulio krašto.
Šią istoriją į sceną prikels teatro režisierė dramaturgė Agnė Dilytė kartu užlietų kaimų gyventojais - Samylų kultūros centro ansambliais „Samylų senoliai“, „Kubuldynas“, prie kurių prisijungs choras „Žaisa“ ir šiuolaikinių šokių studija „Vėtra“ . Visa tai susilies į gyvą, įtraukiančią, užkuriančią istoriją „Neatplėšti paukščių laiškai“.
„Projekte „Pėdos marių dugne“ atrandu emociškai šiltų, dvasią pamaitinančių, užpildančių aspektų. Šis projektas šiek tiek siejasi ir su mano asmeninėmis šaknimis, giminės istorija, mat mamos tėčio atšaka, jai priklausančios šeimos lygiai taip pat išgyveno namų perkėlimo dramą. Taigi, jaučiuosi esanti nedidele šio mito apie paskendusius kaimus dalimi. Visa tai kuria neformalų, kur kas gilesnį nei įprasta, santykį su pačiu darbo, kūrybos procesu ir betarpiškai sujungia su pačia bendruomene. Nes vienaip ar kitaip, daugelio iš mūsų šeimos yra išgyvenusios tą pačią istoriją. Jeigu anksčiau ši patirtis senuosius gyventojus skaudino, dabar ji atlieka visiškai kitą funkciją – mus jungia ir vienija“, – dalijosi režisierė Agnė Dilytė.
Šis renginys ypatingas tuo, kad istorija čia nėra vien pasakojama – ji sugrįžta per žmones, muziką, prisiminimus ir gyvą buvimą kartu.
„Tik kartą metuose Samylų įlankoje išnyra lietuviškoji Atlantida, kur atgimsta užlietų kaimų istorijos fragmentai. Klausimas „O kas toliau?“ kasmet iškyla vos pasibaigus renginiui. Ir beveik kasmet jam dar nepasibaigus gimsta nauja, kitų metų tema. Vėliau įgyvendina Samylų kultūros centro kūrybinė komanda. Taip saugoma ir tęsiama užlietų kaimų „gyvoji tradicija“, – sakė renginio režisierė Eglutė Kuzmickienė.
Istorijos kelionė nesustos praeityje. Po istorijos vingius ir iki dabartinių laikų palydės muzikinio teatro atlikėjai: Akvilė Garbenčiūtė, Kristina Siurbytė, Rokas Laureckis, Žanas Voronovas. Šis smagus vokalistų kvartetas pateiks gražiausių dainų puokštę iš miuziklų, filmų, pop dainų, kurias žino kiekvienas iki dainų, kurias vaikystėje dainuodavo mamos. Istorijos „slaptuoju ginklu“ taps solistas Martynas Beinaris. O dar daugiau energijos ir ugnies į istoriją įlies charizmatiškoji atlikėja Augustė, kuriai nesvetimas rokas, elektroninė bei šokių muzika.
Tik vieną kartą metuose – rugpjūčio 29 d., 17 val., Samylų įlankoje, Kauno rajone žiūrovų lauks edukacijos kūrybiniuose kiemuose – dalelė užlietų kaimų gyvosios tradicijos. Bei jautrus teatralizuotas pasakojimas apie vietos istoriją, kuri išlieka užlietų kaimų gyventojų dainose, prisiminimuose, šeimų pasakojimuose. Galbūt po vandeniu slypi ne tik buvę namai ir kaimai. Galbūt ten liko dalis mūsų bendros atminties?
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