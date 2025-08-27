„Pėdos marių dugne“ klausia: kiek laiko turi praeiti, kad gandas taptų legenda?

Kada gandas tampa legenda? Metai, dešimtmečiai, o gal pusė amžiaus? 1958-aisiais Nemuno slėnio gyventojus pasiekė kalbos, jog lauks priverstinis išsikraustymas, nes gimtąsias sodybas, sodus, kapelius užlies marių vanduo. Vieniems tai atrodė kaip pramanas, kiti jautė nerimą – ar tikrai gandas taps likimu?
„Nusikelti į savo tėvų jaunystės laikmetį buvo be galo įdomu, bet kartu ir sudėtinga. Todėl drauge su dramaturge Agne Dilyte daug kalbėjomės, ieškojom medžiagos ir fantazavom, kaip tuomet galėjo žmonės priimti tą žinią, kad visai netrukus neliks jų namų. Ar visi liūdėjo, priešinosi? O gal kam ir visai patiko naujo gyvenimo perspektyvos? Kaip mums pavyko, jau turėtų spręsti žiūrovas. Šeštajame dešimtmetyje pasklidęs gandas šiandienos akimis jau yra tapęs legenda. Šiemet renginys prasidėjo kur kas anksčiau - vaidinimais viešajame transporte. Pavyko ne tik nustebinti žiūrovą, bet ir paskleisti gandą. Buvo labai įdomu stebėti, kaip šią žinia priima atsitiktiniai keleiviai. Už supratimą ir idėjos palaikymą esu labai dėkinga Kautros generaliniam direktoriui Linui Skardžiukui ir jo komandai. Gyvoji atmintis pasirodo svarbi ne tik šio krašto žmonėms.“ – sakė renginio režisierė Eglė Kuzmickienė.
Į teatralizuotą gandų virtinę įsilies profesionalūs aktoriai Edita Niciūtė, Gintautas Bejeris, Violeta Trečiokaitė-Mičiulienė, atlikėjas Martynas Beinaris ir Samylų kultūros centro kolektyvai. Etno pasakojimus moderniai perteiks alternatyvios pop ir etno-elektronikos muzikos atlikėja Petunija. Vakarą tęs svečiai iš Lenkijos – roko grupė „Twinpix“, o svaiginančiu skambesiu klausytojus į praeitį nukels elegantiškasis svingo trio „The Ditties“. Prie renginio idėjų įgyvendinimo prisidėjo Kauno rajono savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
Tik vieną kartą per metus – rugpjūčio 30 d. 17 val. Samylų įlankoje Kauno rajone žiūrovų lauks edukacijos kūrybiniuose kiemuose – dalelė užlietų kaimų gyvosios tradicijos bei jautrus teatralizuotas pasakojimas apie ištvermę, vietos istoriją, kuri išlieka užlietų kaimų gyventojų dainose, prisiminimuose – istorija, kuri jau tapo legenda.
