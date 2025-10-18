Kauno rajone rugsėjį išduotas rekordinis kiekis statybos leidimų

Statybos sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) teigimu, tai didžiausias patvirtintų leidimų mastas minėtoje savivaldybėje šiemet.
Palyginti su 2024 metų tuo pačiu laikotarpiu, Kauno rajone išduotų statybą leidžiančių dokumentų kiekis šį rugsėjį padidėjo du kartus.
Tiek praėjusių, tiek šių metų rugsėjį Kauno rajono savivaldybėje leidimai daugiausia išduoti vienbučių gyvenamųjų namų statybai. Antroje vietoje pagal dažnumą buvo išduoti leidimai, susiję su nuotekų šalinimo tinklų darbais, o trečioje vietoje – kitos paskirties statinių grupei priskiriami statiniai.
SSVA duomenimis, rugsėjį visoje Lietuvoje buvo išduoti iš viso 1 129 statybos leidimai. 92 proc. iš jų išduoti nustatytu laiku, o keturis statybą leidžiančius dokumentus atsisakyta išduoti.
Šių metų rugsėjį išduotų statybos leidimų kiekis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 23 proc.
