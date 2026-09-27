Paskelbta, kur bus galima atsisveikinti su Klarku

G. Kirkilos-Klarko feisbuko paskyroje rašoma, kad atsisveikinimas vyks „Tylos namuose” (Jonavos g. 220, Kaunas) rugsėjo 29 d., antradienį, nuo 16 iki 21 val., bei rugsėjo 30 dieną, trečiadienį, nuo 9 val.
Urna išnešama rugsėjo 30 d. 14 val. Laidotuvės vyks Panemunės kapinėse.
Šv. Mišios už Gintautą vyks trečiadienį, 8 val., Kauno mažojoje Kristaus prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 6, Kaunas).
„Norintiems pagerbti Velionį, prašome atsinešti vieną baltą žiedą. Tegul jis tampa mūsų pagarbos, meilės ir atsisveikinimo ženklu. Išeina žmogus, bet jo šviesa, gerumas ir prisiminimai lieka mūsų širdyse. Tegul Gintauto kelias būna ramus ir šviesus, o jo atminimas gyvas tarp mūsų dar ilgai. Ilsėkis ramybėje”, – feisbuke sekmadienį skelbė dukra Jurga.
G. Kirkila-Klarkas mirė eidamas 65-uosius metus.
Grupė „Balius“ koncertuodavo įvairiose Lietuvos miestų ir miestelių šventėse, kultūros centruose, privačiuose renginiuose.
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