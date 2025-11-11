Parodoje „Moters pasaulis 2025“ – daugiau nei 500 grožio, mados ir stiliaus prekių ženklų

Dar daugiau grožio, stiliaus ir mados: nauji grožio produktai ir paslaugos ir sezono mados tendencijos
Paroda „Moters pasaulis“ – tai renginys, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas grožiui, madai ir stiliui. Merginos ir moterys čia galės atrasti joms tinkamiausius, pasaulyje žinomų prekių ženklų grožio produktus, priemones, procedūras bei savo drabužines papildyti stiliaus, mados, papuošalų ir aksesuarų atradimais.
Parodoje, savo grožio atradimo kelyje pirmus žingsnius dar tik žengiančios merginos ir savo grožio rutiną jau turinčios moterys galės pasikonsultuoti su veido ir kūno priežiūros, dekoratyvinės kosmetikos prekių ženklų atstovais, grožio meistrais, visažistais ir taip atrasti produktus ar grožio prietaisus, kurie tinkamiausi – būtent joms ir jų poreikiams.
Lankytojos ir lankytojai parodoje atras ir moderniausias estetikos ir grožio srities naujienas bei procedūras, plaukų ir nagų priežiūros priemones bei paslaugas.
Seminarai, grožio renginiai ir praktiniai užsiėmimai – pasisemkite vertingų žinių Jūsų grožiui
Visas tris parodos dienas, tiek grožio srities meistrai, tiek ir parodos lankytojos bei lankytojai galės pasisemti žinių ir vertingų patarimų renginių erdvėse vyksiančiuose grožio seminaruose, mokymuose, parodomosiose programose.
Čia lankytojai galės ne tik išgirsti apie pažangiausius ir naujausius produktus ir paslaugas grožio ir mados srityse, bet ir pasisemti naudingų žinių. Praktiniuose seminaruose, lankytojų lauks vertingi patarimai kiekvienai dienai, pvz.: seminaras apie taisyklingą vakarinį makiažą sau, kurį ves žinoma Lietuvoje visažistė Justina Gafaro arba stilistės Mildos Glebutės seminaras, padedantis kasdien rengtis gražiai ir stilingai be didelių pastangų.
Lankytojų lauks italų plaukų priežiūros prekės ženklo praktinis seminaras pristatantis unikalias, personalizuotas plaukų priežiūros programas, Indrės Bareikienės autorinių kvepalų pristatymas, konferencija verslioms moterims tema Konferencija „Versli ir laiminga. Svarbiausia – AŠ“, jubiliejinis, 10-tasis kūno tapybos čempionatas „Šepetėlių kovos“, ilgiausių plaukų konkursas „Pasaulio ilgaplaukės Long-Haired World 2025“, floristo dizainerio Modesto Vasiliausko iš 1 000 rožių sukurta kompozicija, sukurta specialiai parodai „Moters pasaulis 2025“ ir dar dešimtys renginių. Su visa parodos „Moters pasaulis 2025“ renginių programa susipažinti galite paspaudus šią nuorodą.
Šimtai parodos dalyvių trijuose „Žalgirio“ arenos aukštuose, staigmenos ir dovanos lankytojams
Šių metų parodoje „Moters pasaulis 2025“ – dar daugiau grožio, stiliaus ir mados! Visuose trijuose „Žalgirio“ arenos aukštuose lankytojų lauks šaltojo sezono tendencijomis alsuojantys drabužiai, stilingi aksesuarai, rankinės, galanterijos gaminiai, juvelyrikos ir bižuterijos kūriniai bei kiti aksesuarai, žavintys ir padedantys gražiausiomis spalvomis atskleisti kiekvienos moters stilių ir išskirtinumą.
Tradiciškai, trečiajame „Žalgirio“ arenos aukšte, lankytojų lauks ekspozicija „DovanOK“. Lankytojai čia galės įsigyti ne tik stiliaus ir mados pirkinių bei – grožio produktų, bet ir smulkių dovanų sau ir artimiesiems – sveikatai stiprinti, hobiams puoselėti ar tiesiog paskanauti. Trečiajame aukšte, lankytojus maloniai nustebins ir šių metų naujiena – „Laimės erdvė“. Šioje erdvėje, lankytojai galės išmėginti savo laimę nemokamose užduotyse ir konkursuose, o laimingiausieji – laimės prizus.
Savaitgalio idėja: draugėms, kolegėms ar šeimai
Paroda „Moters pasaulis 2025“ – jau lapkričio 14–16 dienomis – Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietus į parodą kviečiame įsigyti iš anksto, greitai ir paprastai tai padaryti galite paspaudus šią nuorodą. Bilietus įsigyti bus galima ir renginio dienomis, Kauno „Žalgirio“ arenos kasose.
Informacija apie parodoje vyksiančius renginius, parodos dalyvius, jų siūlomus ypatingus pasiūlymus ir akcijas: parodos.lt.
