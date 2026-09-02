„Oktoberfesto“ apranga – daugiau nei tradicija: kodėl ji keičia visą šventės patirtį

Viena ryškiausių tokių progų – šį rudenį jau septintą kartą Kaune vyksiantis „Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“. Tai vienintelis „Oktoberfestas“ Lietuvoje, organizuojamas bendradarbiaujant su Bavarijos princo Luitpoldo šeima, o neatsiejama jo dalimi jau tapo ir tradicinė bavariška apranga – moteriškos dirndl suknelės, vyriškos lederhosen kelnės bei kiti šio stiliaus akcentai.
Apranga, kurianti šventės atmosferą
Dar prieš kelerius metus tradiciniu bavarišku kostiumu pasipuošęs žmogus Kauno „Oktoberfesto“ minioje buvo retas svečias, o pirmą kartą į šventę atvykstantys svečiai neretai rinkdavosi kasdienius drabužius, tikėdamiesi taip „ištirpti“ minioje ir likti nepastebėti. Vis dėlto, toks pasirinkimas duoda priešingą rezultatą – teminei bavariškai aprangai populiarėjant, iš minios vis labiau išsiskiria būtent jos nepasirinkę žmonės.
Bravoro aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė pasakoja, kad bėgant metams gerokai keitėsi lankytojų požiūris į aprangą. Dabar vis daugiau jų savo bavarišką įvaizdį apgalvoja iš anksto, dalis jau turi kostiumus, su kuriais sugrįžta kasmet, todėl pernai bent vieną bavarišką aprangos detalę savo įvaizdžiui buvo pasirinkę jau daugiau nei pusė visų lankytojų.
Tačiau augantis noras puoštis, pasak A. Saulėnienės, nėra vien susidomėjimas išskirtiniais drabužiais. Organizatoriai pastebi ir savotišką tęstinumą – neretai tie, kurie pirmą kartą į šventę ateina be teminės aprangos, kitais metais sugrįžta jau pasiruošę bavarišką įvaizdį, o tai padaryti paskatina ir savo draugus. Ryškūs, detalėmis išsiskiriantys bavariški įvaizdžiai itin efektingai atrodo ir šventės nuotraukose.
„Kai žmogus skiria laiko pasipuošimui, jis į šventę ateina ir kitaip nusiteikęs – matome, kad svečiai drąsiau kyla šokti, dalyvauja žaidimuose, fotografuojasi, bendrauja su kitais. Man atrodo, čia ir slypi visas tokios aprangos smagumas – vienam vakarui gali leisti sau atrodyti ir elgtis šiek tiek kitaip nei įprastai. O kai taip nusiteikusių žmonių susirenka tūkstančiai, jų kuriama nuotaika persiduoda visam renginiui“, – sakė A. Saulėnienė.
Ir, iš tiesų, vieno žmogaus pasirinkta apranga pirmiausia keičia jo paties patirtį, tačiau kai panašiai pasipuošia tūkstančiai, ji pradeda veikti ir viso renginio atmosferą. Vilniaus dailės akademijos Mados dizaino katedros profesorė Jolanta Talaikytė antrina, jog stiprų identitetą turinčios šventės, kaip antai „Oktoberfestas“, moko žmones svetingumo, bendruomeniškumo, gebėjimo bent trumpam pamiršti kasdienius rūpesčius bei skatina išbandyti ką nors naujo. Anot jos, tai yra vienas pagrindinių renginio išskirtinumų ir priežasčių, kodėl tokios šventės yra patrauklesnės už įprastus renginius.
„Tautinis kostiumas, reprezentacinis firminis drabužis ar tiesiog aprangos kodą diktuojančio renginio apranga, neišvengiamai mus vienija bei stipriai veikia mūsų savijautą, elgseną ir emocijas. Suvienyti aprangos mes jaučiamės tvirčiau, saugiau, patogiau, jaučiame bendrystę. Negalvodami apie išskirtinumą, paisydami renginio aprangos kodo mes įsiliejame į bendrą nuotaiką, lengviau pritampame, labiau pasitikime savimi, todėl ir aktyviau bei drąsiau bendraujame su kitais“, – savo mintimis dalinosi mados dizainerė.
Nuo karališkosios tradicijos iki savo interpretacijos
Kauno „Oktoberfeste“ bavariška kultūra nėra pasirinkta vien kaip vakaro tema – „Volfas Engelman“ palaiko glaudų ryšį su Jo Karališkąja Didenybe Bavarijos princu Luitpoldu ir jo valdoma „König Ludwig International“, o princo šeimą su „Oktoberfesto“ istorija sieja daugiau nei du šimtmečiai.
Pirmojo Miuncheno „Oktoberfesto“ ištakos siekia 1810 metus, kai visas miestas šventė Bavarijos sosto įpėdinio Liudviko ir jo sutuoktinės, Saksonijos-Hildburghauseno princesės Teresės, vestuves. Ši daugiau nei du šimtmečius gyvuojanti tradicija šiandien atsispindi ir Kaune – ryšys su karališkąja šeima padeda čia puoselėti autentiškus šventės elementus, matomus programoje, vizualiniuose akcentuose bei specialioje „Royal Wiesn“ erdvėje.
Karališkosios Bavarijos atspindžių šventėje bus galima ne tik pamatyti, bet ir paragauti – lankytojams bus siūlomas specialiai festivaliui ruošiamas putojantis gėrimas, kilęs iš Kaltenbergo pilies.
Nors šiandien tradicinė bavariška apranga interpretuojama gerokai laisviau nei anksčiau, ji turi ir savas mados tendencijas – kasmet atsiranda naujų spalvų, jų derinių bei atskirų kostiumo elementų interpretacijų, tačiau kartu išsaugomi pagrindiniai tradicinio įvaizdžio bruožai. Tai galioja ne tik moteriškoms dirndl suknelėms – savo aprangos spalvas ir detales vis drąsiau derina ir vyrai, o į šventę kartu keliaujančios poros neretai stilistiškai priderina savo įvaizdžius vienas prie kito.
Vis tik kai kurios aprangos detalės iki šiol turi simbolinę reikšmę. Viena jų – dirndl prijuostės kaspinas. Tradiciškai kairėje pusėje surištas jis signalizuoja, kad moteris laisva, o dešinėje – kad užimta.
Bet norint pasipuošti Kauno „Oktoberfestui“ visų šių subtilybių išmanyti tikrai nebūtina. A. Saulėnienė pabrėžia, kad vieno teisingo šventinio įvaizdžio nėra.
„Tradiciniai kostiumai iš tiesų yra išskirtiniai, spalvingi, gausiai dekoruoti ir labai prisideda prie bendro šventės vaizdo, tačiau tikrai nebūtina turėti viso kostiumo. Vyrams kartais visiškai pakanka languotų marškinių ar skrybėlės, moterims tinkamiausia avalynė yra aukštakulniai, kiti renkasi žaismingesnius aksesuarus. Esame sulaukę svečių net su lietuviškais tautiniais kostiumais – ir jie renginyje atrodo labai išskirtinai. Svarbiausia, kad žmogus atrastų sau artimą būdą šią tradiciją interpretuoti ir galėtų mėgautis atmosfera bei ją kurti“, – sakė A. Saulėnienė.
Mados dizainerė J. Talaikytė sutinka, jog net ir tradiciniame renginyje, laikantis aprangos kodo, galima sau leisti kiek paišdykauti, atskleisti savo asmeninį skonį pasirinkant savo mylimas spalvas, raštus, dekoro detales, šukuoseną ar aksesuarus.
„Net ir nedidelė, iš pirmo žvilgsnio nereikšminga detalė – išskirtiniai auskarai, ryškesnė lūpų spalva, kitaip supinta kasa, mėgstamas siuvinėtos prijuostės raštas ar charakteringas avalynės modelis – gali tapti tuo akcentu, kuris suteiks teminiam įvaizdžiui individualumo“, – pasakojo J. Talaikytė.
Tiesa, norintiems išbandyti tradicinį įvaizdį, A. Saulėnienė pataria paieškų nepalikti paskutinei minutei. Iš ankstesnių metų organizatoriai jau žino, kad likus savaitei ar dviem iki renginio kostiumų nuomos salonuose pasirinkimas gerokai sumažėja.
„Visgi rekomenduočiau patikrinti ir dėvėtų drabužių prekybos platformas – ten galima rasti nemažai puikios būklės tradicinių drabužių už prieinamą kainą. Tai kartu ir tvaresnis pasirinkimas, o kokybiškas kostiumas gali tarnauti ne vienerius metus“, – rekomendacijomis dalijosi A. Saulėnienė.
Išskirtiniausi kostiumai nelieka nepastebėti
Pasirinktas vakaro įvaizdis „Oktoberfeste“ atranda savo vietą ir vakaro programoje – abi šventės dienas tradiciškai vyksta geriausio moteriško ir vyriško kostiumo rinkimai, kurių nugalėtojų laukia prizai.
Vertindami įvaizdžius organizatoriai daugiausia dėmesio skiria tam, kaip jie atspindi bavariškos aprangos tradicijas, tačiau vienos griežtos formulės, kaip turi atrodyti nugalėtojas, nėra.
„Kasmet matome žmonių, kurie savo įvaizdį apgalvoja iki smulkiausių detalių. O kai lieka keli stiprūs pretendentai, paprašome ir publikos reakcijos – iš aplodismentų labai greitai pasidaro aišku, kuris kostiumas jai paliko didžiausią įspūdį. Smagiausia, kad tada įsitraukia ne tik konkurso dalyviai – savo favoritus renkasi ir palaiko aplink esantys žmonės“, – pasakojo A. Saulėnienė.
Tiesa, kostiumų rinkimai – tik viena vakaro programos dalių, kviečiančių lankytojus ne stebėti šventę iš šalies, o patiems įsitraukti į jos veiksmą. Šiemet organizatoriai tikisi sulaukti apie 10 tūkst. svečių, o didelis susidomėjimas juntamas ir išankstinėse stalų rezervacijose, mat visi stalai jau rezervuoti.
„Tačiau tai tikrai nereiškia, kad į šventę galima atvykti tik turint rezervuotą vietą. Renginys yra nemokamas, papildomai pasirūpinsime sėdimomis ir stovimomis vietomis, todėl laukiame visų norinčių prisijungti. Patogu atvykti bus ir vilniečiams – į Kauną galima rinktis bet kurį tinkamą traukinio reisą, o po šventės abi dienas numatytas papildomas vėlyvas reisas iš Kauno į sostinę. Esant poreikiui, bus pasirūpinta net ir papildomu vagonu“, – šypsojosi A. Saulėnienė.
„Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“ Kaune vyks rugsėjo 18–19 dienomis, „Volfas Engelman“ bravoro kieme, M. K. Čiurlionio g. 5. Renginyje gali dalyvauti asmenys nuo 20 metų.
Šiemet septintą kartą vyksiančiame „Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“ lankytojų vėl lauks gyva „Allegretto Band“ muzika, garsūs vokiški šlageriai, šokiai, specialiai renginiui ruošiama DJ programa, tradiciniai vokiški patiekalai, žaidimai ir kitos pramogos. Kaip ir kasmet, svečiai kviečiami pasipuošti, o originaliausių įvaizdžių laukia staigmenos.
Šventinius kostiumus galite išsinuomoti čia: https://www.burte.lt/, https://www.kostiumunuoma.com/, https://www.tejasalonas.lt/, https://kostiumoteka.lt/. Jei norite įsigyti savo aprangą, tai galite padaryti čia: https://dirndl.com/en, https://www.krueger-dirndl.de/en/.
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