Nuo Žaliakalnio per Čikagą į „Kaunas Blues“: minint 20 metų veiklos – pokalbis su Žilvinu Švarpliu

„Gera Muzika Gyvai“ istorijoje ypatingą vietą užima bliuzas. Pirmieji bliuzo koncertai Kaune ir Panevėžyje pradėti rengti dar 2003 metais.
Žilvinas Švarplys iš Čikagos į Kauną atvežė pirmąją bliuzo grupę tiesiai iš Čikagos juodaodžių gyvenamųjų rajonų. Taip užsimezgė tiesioginis muzikinis ryšys tarp Čikagos ir Kauno.
Tuo metu tai buvo tikras pogrindis – bilietai į Čikagos bliuzo koncertus Kaune keliaudavo iš rankų į rankas.
Pradžia nebuvo lengva: vienas renginys po kito nešė nuostolį, tačiau, kaip pasakojo Žilvinas, kažkokia nematoma jėga neleido pasiduoti.
Šiandien ši istorija išaugo į tarptautinį „Kaunas Blues“ festivalį, tapusį vienu didžiausių bliuzo festivalių Baltijos šalyse ir į Kauną kasmet pritraukiantį bliuzo atlikėjus iš viso pasaulio.
Interviu Žilvinas Švarplys pasakojo apie savo muzikinį kelią nuo Kauno Žaliakalnio iki Čikagos, pasaulio muzikos atradimus, pirmuosius koncertus Lietuvoje ir „Kaunas Blues“ gimimą.
Daugiau informacijos ieškokite: www.gmgyvai.lt.
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
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