Nuo Mickevičiaus kanono iki popkultūros trendų: šiuolaikinis šokis „Auros“ festivalyje

Nūdienos grimasos: tarp liūdesio, nerimo, troškimų ir žaidimų
Į Sharon Eyal (Prancūzija) spektaklį „Atidėtas liūdesys" bilietai ėmė tirpti vos paskelbus festivalio programą. Tai labai asmeniškas Eyal kūrinys apie jos motinos mirtį, ženklinantis naują choreografės kūrybos etapą, kuriame, pasak jos pačios, „mažiau yra daugiau“. Jai būdingus klubinės kultūros elementus ir šaltą baleto preciziką šiame spektaklyje keičia švara, minimalizmas ir švelnumas, paliekantys niūriai gražaus ir hipnotizuojančio kūrinio įspūdį.
Sh. Eyal choreografė, šokėja ir menininkė, laikoma viena ryškiausių šiuolaikinio šokio kūrėjų, kurianti Paryžiaus baleto teatrui. Vėliau, kartu su Gai Behar įkūrė duetą, o 2013 m. – ir savo trupę. Eyal kūrybai būdingas savitas judesio stilius, stipri fizinė įtampa ir beveik hipnotizuojanti atmosfera.
Tuo tarpu „cie. toula limnaios“ (Vokietija) spektaklio „Dulkių vaikai“ choreografija sąmoningai kontrastuoja su klasikinės Gustavo Mahlerio muzikos didingumu, taip augindama spektaklio dramaturginę įtampą.
Choreografės T. Limnaios sugalvotas terminas „dulkių vaikai“ čia tampa tam tikra šiuolaikinio žmogaus metafora: žmogaus, kuris yra įstrigęs tarp praeities, dabarties ir neaiškios ateities. Tai negailestingai blaivus žvilgsnis į nūdienos baimes, krizes, susvetimėjimą ir poreikį atkurti darną su savimi bei pasauliu.
„cie. toula limnaios“ – Berlyne veikianti šiuolaikinio šokio trupė, 1996 m. įkurta choreografės ir šokėjos Toula Limnaios bei kompozitoriaus Ralf R. Ollertz. Trupės kūryboje susijungia šokis, muzika, vizualinis teatras ir stipri socialinė tematika. Kompanija yra apdovanota George Tabori prizu – vienu svarbių Vokietijos nepriklausomos scenos meno apdovanojimų.
Choreografė Jill Crovisier (Liuksemburgas) pristatys spektaklį „The Game – Grand Finale", kurį kritikai pavadino geriausiu sezono spektakliu. Trejus metus J. Crovisier tyrinėjo, ką skirtingose kultūrose reiškia „žaidimas“ – nuo sporto ir lošimų iki socialinių santykių, konkurencijos, išlikimo ir žaidimų virtualiame pasaulyje. Kūrinys jungia šokį, teatrą, popkultūrą ir kelia klausimą: kiek savo gyvenime esame žaidėjai, o kiek žaidžiame pagal kitų nustatytas taisykles? Kas atsitinka, kai žmogus nebetelpa į jam skirtą vaidmenį ir pradeda laužyti sistemą?
J. Crovisier – Liuksemburge gimusi choreografė, šokėja, video ir garso menininkė. Ji vengia šiuolaikinio šokio „uždarumo“. J. Crovisier kūryboje daug teatrališkumo, atpažįstamų personažų, kičo, humoro, kino estetikos ir ryškių vaizdinių. 2025 m. spektaklis „The Game – Grand Finale“ buvo nominuotas „Liuksemburgo scenos menų apdovanojimui“ už išskirtinę koncepciją, choreografiją ir režisūrą.
Jauna, bet tarptautinį dėmesį jau spėjusi pelnyti portugalų kūrėjų pora Beatriz Mira ir Tiago Barreiros festivalyje pristatys spektaklį „the horMoans“, balansuojantį ant juoko ir tragedijos ribos. Scenoje išvysime duetą, atsidūrusį pirtyje — vietoje, kurioje ligi tol slopinti kūno impulsai netikėtai išsilaisvina, o civilizuotas elgesys pradeda skilinėti. Balsas spektaklyje tarsi pratęsia kūną, o humoras padeda priartėti prie nejaukios temos – kaip žmogus elgiasi su savo troškimais, kurių negali kontroliuoti. Fiziška, instinktyvi, net kiek gyvuliška spektaklio forma atveria žiūrovui filosofinį reginio sluoksnį. Trumpoji šio spektaklio versija 2025 m. laimėjo pagrindinį „Bailando con Piedras“ prizą tarptautiniame choreografijos konkurse Ispanijoje.
Kaimyninis lenkų šokio teatras į Lietuvą atveža šviežiai paruoštą premjerą - spektaklio „Vėlinės II" premjera Poznanėje įvyko vos prieš kelis mėnesius. Remdamasi viena kanoniškiausių Adomo Mickevičiaus poemų, choreografė Monika Błaszczak, sukūrė interpretaciją, kurioje liaudies ir klasikinio šokio technika jungiama su populiariais TikTok šokių trendus primenančiais judesiais. Tai nėra tiesiog „lenkiškas šokio spektaklis pagal Mickevičių“, tai – sąmoningas bandymas vieną svarbiausių literatūrinių tekstų permątyti per kūno judesį ir ritualo įprasminimą.
Choreografės Błaszczak kūryboje nuolat kartojasi atminties, dvasių, hauntologijos ir ritualo temos. Jos spektaklis „Vėlinės II" nėra muziejinė Mickevičiaus rekonstrukcija, o sąmoninga polemika su klasikiniu tekstu ir XXI a. požiūriu į lytį, santykį, tapatybę ir praeitį.
Intriguojantys pasimatymai su vietos kūrėjais
Festivalį papuoš ir šokio teatro „Aura" premjera „Kabaretas Favela". Tai „Auksiniu scenos kryžiumi“ apdovanoto režisieriaus Pauliaus Markevičiaus kūrinys, specialiai sukurtas istorinio kino teatro „Daina" erdvėms. Vienam vakarui jo salės, koridoriai, kambariai ir barai virs miestu, kuriame žmonės dirba, kuria, įsimyli, ginčijasi, planuoja ateitį. Čia nebus scenos. Nebus žemėlapio. Nebus ir vieno teisingo būdo pamatyti spektaklį.
Pasak režisieriaus, imersinį šokio ir teatro spektaklį įkvėpė tarpukario Kauno veržlumas, modernizmas ir tikėjimas ateitimi – laikotarpis, kai miestas nepaprastu greičiu kūrė save iš naujo. Po premjeros „Kabaretas Favela" taps repertuariniu „Auros“ spektakliu.
Naują kūrinį festivalio žiūrovams paruošė ir šiuolaikinio meno organizacija „Be kompanijos“. Išvysime autobiografinį Ievos Navickaitės solo spektaklį „Stripper“. Jame kūnas veikia kaip darbo vieta ir kūrybos įrankis, o teatro scena persipina su naktinio klubo estrada. Šokėja žvelgia į savo istoriją be aukos vaidmens — drąsiai ir be filtrų.
Na, o tarptautinis „Auros“ choreografų kolektyvas ragins išsilaisvinti iš scenos dėžutės rėmų ir pakvies į šokančias ekskursijas netradicinėse Kauno erdvėse. Pepe Jaimes (Meksika), Marine Fernandez (Prancūzija), Erik Zarcone & Chiara Corbetta (Italija) supažindins su Tado Ivanausko zoologijos muziejaus, „Auros" studijos, sinagogos kompotè paslaptimis.
Birutės Letukaitės inicijuotas tarptautinis šokio festivalis „Aura“ nuo 1989 metų Kauną kasmet paverčia vienu karščiausių šokio taškų Europos žemėlapyje. Tai vienas seniausių ir svarbiausių festivalių Baltijos regione, pristatantis ryškiausius šokio kūrėjus iš viso pasaulio.
Per trisdešimt šešerius metus „Auros“ festivalis tapo ne tik neatsiejama Kauno kultūros tradicija, bet ir prestižine platforma, pristatančia spektaklius, kurie atliepia modernaus šokio tendencijas garsiausiose pasaulio scenose.
Tarptautinio šiuolaikinio šokio festivalio „Aura renginiai vyks rugsėjo 24 – spalio 4 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre, kino teatre „Daina", kino centre „Romuva" ir kitose Kauno erdvėse.
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