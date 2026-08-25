Nuo mergvakario iki bendraklasių susitikimo: kaip švęsti be ilgo pasiruošimo

Būtent tokią alternatyvą rugsėjo 18–19 dienomis siūlys Kaune vyksiantis „Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“. Čia vienoje vietoje jau laukia tai, ką planuojant didesnės kompanijos vakarą įprastai tenka dėlioti atskirai: vieta prie bendro stalo, bavariškas maistas, specialiai šventei ruošiami gėrimai, gyva muzika, šokiai, žaidimai ir beveik šešias valandas trunkanti programa.
Daugiau nei pasisėdėjimas prie stalo
„Volfas Engelman“ Bravoro aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė, ne vienerius metus prisidedanti prie bravoro renginių, pastebi, kad didesnės kompanijos susitikimą dažnai apsunkina ne idėjų trūkumas, o daugybė smulkių sprendimų. Be to, jais neretai tenka pasirūpinti vienam iniciatyviausiam žmogui.
„Dažniausiai kažkas pirmas pasiūlo susitikti ir netrukus jis jau turi ieškoti ir rezervuoti vietą, derinti laiką, rinkti pinigus, galvoti apie maistą ir veiklas, atsakinėti į visų klausimus. Atrodo, organizuoji paprastą draugų pasibuvimą, tačiau galiausiai visą vakarą dar žiūri, ar visiems visko pakanka ir ar viskas vyksta pagal planą. Man atrodo, geriausia šventė yra ta, kurioje ir pats jos iniciatorius gali būti svečias, o ne administratorius“, – sakė A. Saulėnienė.
Toks formatas kaip „Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“ gali būti tinkama išeitis ir ieškantiems ne tik vietos susitikti, bet ir pačios progos scenarijaus. Mergvakariui ar bernvakariui „Oktoberfestas“ iš karto suteikia temą, po daugelio metų susitinkantiems bendraklasiams – veiklos, padedančios vakarui įsibėgėti, o įmonės kolektyvui ar giminei – galimybę iškeisti įprastą vakarienę į bendrą patirtį.
„Kai aplink vyksta muzika, šokiai ir žaidimai, žmonėms natūraliai atsiranda progų kažką veikti kartu. Vieni pradeda šokti, kiti įsitraukia į programą, užsimezga bendravimas ir su žmonėmis prie kitų stalų. Todėl vakaras neapsiriboja vien pasisėdėjimu – kompanija parsiveža ir bendrų įspūdžių“, – pasakojo A. Saulėnienė.
Kiek kainuoja vakaras, kai viskas jau paruošta?
Planuojant didesnės kompanijos vakarą kaina retai baigiasi viena rezervacija. Vakarienė, gėrimai ir bent viena pramoga mieste greitai tampa atskiromis biudžeto eilutėmis, o prie jų prisideda ir tai, ko pinigais paprastai neskaičiuojame – kažkieno laikas viską planuojant.
„Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“ visi rezervuojami stalai yra aštuonviečiai, tačiau skirtingi variantai leidžia pasirinkti ne tik norimą biudžetą, bet ir tai, kiek vakaro detalių iš anksto yra parūpintų.
Paprasčiausia stalo rezervacija kainuoja 80 eurų, arba po 10 eurų žmogui. Už sumą, kurią mieste nesunkiai galima palikti už vieną kokteilį, čia kiekvienas gauna garantuotą vietą visam vakarui, vokišką pretzelio riestainį ir beveik šešias valandas trunkančią programą su gyva muzika, šlageriais, šokiais, atrakcijomis bei DJ diskoteka.
Norint, kad iš anksto būtų pasirūpinta ir vaišėmis, už 50 eurų žmogui prie viso to prisideda 20 litrų statinė specialiai šventei išvirto gėrimo su individualia pilstymo įranga bei du bavariškų užkandžių rinkiniai visai kompanijai. Už 67,50 euro žmogui vakaras papildomas ir bavariška karštųjų patiekalų vakariene.
O maistas Kauno „Oktoberfeste“ atlieka kur kas didesnį vaidmenį nei tiesiog vaišės renginio svečiams – per tradicines receptūras, patiekalus ir jų paruošimą atsiskleidžia ir dalis bavariško kulinarinio, kultūrinio paveldo.
„Norime, kad atvykę žmonės pajustų Bavariją ne tik per muziką, aprangą ar bendrą šventės atmosferą, bet ir per maistą. Todėl čia kalbame ne apie įprastus renginiuose sutinkamus patiekalus, o apie skonius, kurie turi savo istoriją ir yra neatsiejami nuo pačios „Oktoberfesto“ kultūros“, – pabrėžia bravoro aludarystės kompetencijų centro koordinatorė.
Plačiausias – 87,50 euro žmogui kainuojantis pasirinkimas, skirtas tiems, kurie tą vakarą nenori rūpintis beveik niekuo: kompanijos laukia VIP zona, vaišės, vakarienė, padavėjų aptarnavimas ir neribotas kiekis „Volfas Engelman“ bravore verdamų gėrimų.
Nepriklausomai nuo pasirinkto stalo, šventės metu bus galima išbandyti ir tai, ko eilinį savaitgalį mieste paragauti nepavyktų. Specialiai šių metų festivaliui pagal autentišką Kaltenbergo pilies receptą ir laikantis griežtų Alaus grynumo įstatymo reikalavimų verdamas putojantis gėrimas, pratęsiantis „Oktoberfesto“ ryšį su karališkosiomis Bavarijos tradicijomis.
Kai belieka tik apsirengti ir atvykti
Kai vieta, programa ir vaišės jau suplanuotos, kompanijai lieka malonesnė pasiruošimo dalis – nuspręsti, kuo apsirengti. Vietoje dar vienam teminiam vakarėliui nupirktos kaubojaus skrybėlės, retro akinių ar vienodų marškinėlių čia galima išbandyti daugiau nei du šimtmečius gyvuojančios bavariškos šventės tradiciją – dirndl sukneles, lederhosen kelnes ar vos kelis bavariškos aprangos akcentus. Nors aprangos kodas nėra privalomas, tačiau pirmą kartą Kauno „Oktoberfeste“ besilankančiai kompanijai tai gali padėti geriau pajausti šventės dvasią.
Dar vieną didesnės kompanijos vakaro klausimą šiemet paprasčiau išspręsti atvykstantiems iš Vilniaus.
„Džiaugiamės, nes rugsėjo 18 ir 19 dienomis po „Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“ iš Kauno į sostinę kursuos papildomas „LTG Link“ traukinys – jis išvyks 23.57 val., netrukus po oficialios šventės pabaigos, o Vilnių pasieks 1.16 val. Traukinių bilietai greitai tirpsta, tačiau esant poreikiui, „LTG Link“ parūpins papildomą traukinio vagoną“, — akcentavo renginio organizatoriai.
Septintą kartą Kaune rengiamas „Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“ vyks rugsėjo 18–19 dienomis „Volfas Engelman“ bravoro kieme, M. K. Čiurlionio g. 5. Į renginį įleidžiami asmenys nuo 20 metų. Penktadienio staliukai jau išpirkti, tačiau šeštadieniui dar galima rinktis iš kelių rezervacijos paketų. Tiesa, šventė atvira ir stalo nerezervavusiems lankytojams, tačiau rezervacija garantuoja vietą prie stalo visam vakarui.
Praėjusių metų šventės akimirkas galima pamatyti čia.
(be temos)