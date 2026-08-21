„Muzikiniai tiltai: Lietuva-Lenkija“: išskirtinis dviejų tautų koncertas Kaune

Į koncertą bus galima patekti su kvietimais – juos nuo ketvirtadienio galima nemokamai atsiimti Kauno valstybinės filharmonijos kasoje.
Dviejų orkestrų sąjunga
Rugsėjo 13-ąją 18 val. pirmą kartą į Kauno valstybinės filharmonijos sceną žengs Torunės simfoninis orkestras. Kartu su Kauno miesto simfoniniu orkestru muzikantai klausytojams dovanos programą, kurioje skambės Zitos Bružaitės, Magdalenos Cynk, Grażynos Bacewicz, Mieczysławo Karłowicziaus, Wojciecho Kilario ir Stanisławo Moniuszkos kūriniai.
Koncertui diriguos Dainius Pavilionis – dirigentas, kurio kūrybinė veikla jau ne vienerius metus jungia Lietuvos ir Lenkijos muzikus. Nuo 2019 metų jis yra Torunės simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, tuo pačiu metu vadovauja ir Kauno miesto simfoniniam orkestrui.
Dviejų orkestrų susitikimas Kaune – ne tik išskirtinė proga išgirsti Lenkijos muzikų atliekamą programą. Kartu tai ir dar vienas bendros, dviejų miestų istorijos puslapis, tęsiantis birželį tarp Kauno ir Torunės užsimezgusį muzikinį dialogą.
Kvietimų skaičius ribotas, vienam asmeniui suteikiama ne daugiau kaip 2 vienetai. Juos atsiimti galima Kauno valstybinės filharmonijos kasoje.
Nuo Vyslos iki Nemuno
Šis koncertas – tai birželį Torunėje prasidėjusio muzikinio ryšio tęsinys. Pirmąjį vasaros mėnesį miesto senamiestyje, ant Vyslos pakrantės, Kauno ir Torunės simfoniniai orkestrai pirmą kartą susijungė į bendrą daugiau kaip šimto muzikantų kolektyvą.
Jungtinis ansamblis giminingame Hanzos mieste atidarė 30-ąjį tarptautinį festivalį „Nova Muzyka i Architektura“. Vakaro kulminacija tapo pasaulinė „Dviejų upių giesmė“ premjera. Kūrinio kompozitorės – lietuvė Zita Bružaitė ir lenkė Magdalena Cynk.
Pasitelkdamos muzikos garsus jos papasakojo dviejų miestų istoriją, kurioje susitinka dvi upės – Neris ir Vysla, dvi šalys – Lietuva ir Lenkija, skirtingos, tačiau viena kitai artimos kultūros. Tai buvo pirmasis šių orkestrų jungtinis pasirodymas, o jau rugsėjo 13 d. jo istorija bus pratęsta Kaune.
Miestų draugystė
Broliškų miestų draugystė tęsiasi nuo 2018 metų. Šiandien ji apima ne tik kultūrą, bet ir švietimą, sportą, turizmą, inovacijas, miestų valdymą bei kitus bendradarbiavimo laukus. Birželį Torunėje pasirašytas naujas Kauno ir Torunės metropolijos ketinimų protokolas tapo dar vienu žingsniu stiprinant šią partnerystę.
Kauno bei Torunės žmones jungia delegacijų vizitai, mokinių mainai, tarptautiniai konkursai, sporto iniciatyvos bei įvairūs kultūros projektai. Abiejų miestų fotografai įgyvendina bendrą projektą, kuriame pasitelkdami fotoaparato objektyvą pasakoja apie miesto partnerio gyvenimą.
Ši draugystė matoma ir abiejų miestų kasdieniame gyvenime bei jo erdvėse. Vilijampolėje esanti gatvė pavadinta Torunės vardu, o šių metų birželį Torunėje oficialiai atidarytas skveras pavadintas Kauno vardu.
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