Lietuvos etnografijos muziejuje – Amatų ir darbų diena: lauks įvairios veiklos ir edukacijos

Muziejaus miestelio aikštėje šurmuliuos amatų ir darbų erdvė: vyks vilnos vėlimas, peilių galandinimas, deguto varymas, staliaus darbai, šakočių ir blynų kepimas. Edukatoriai pakvies pasigaminti švilpynes, rišti šiaudinius sodus, siūti skiautinius, nerti, austi, kurti juvelyrikos dirbinius ar netgi „paseikėti ir pasverti“ taip, kaip buvo daroma senovėje.
Muziejaus regionuose atgis savitos tradicijos. Žemaitijoje lankytojų lauks „Lino kelias“ jaujoje, tvorų tvėrimas, medinių skulptūrėlių drožyba, puodžiaus amato pristatymas, mezgimas bei subtilus audimas skieteliu. Mažojoje Lietuvoje gardžiai kvepės čirviniai blynai, skambės jaukūs pasakojimai apie kafijos gėrimo tradicijas.
Suvalkijoje bus galima pamatyti, kaip rankomis skalbiama kūdroje, kaip lyginama anglimis kaitinamu lygintuvu, sužinoti, kas yra šarmas ir kaip jis naudotas skalbimui. Dzūkijoje smalsūs lankytojai galės išbandyti vandens nešimą naščiais bei pavaikščioti kojūkais.
Amatų ir darbų diena – tai puiki sekmadienio išvyka šeimoms, bičiuliams ir visiems, kurie nori atrasti, išbandyti ir nustebti.
Sekmadienį, rugsėjo 28 d., muziejus lankomas nemokamai.
Amatų ir darbų dienos programa: https://lemu.lt/nemokamas-sekmadienis-amatu-ir-darbu-diena/
Facebook įvykis: https://fb.me/e/6BMv75nrF
