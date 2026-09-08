„Kultūrų sode“ – romų muzika, šokiai ir gyvos istorijos

„Bandžiau parodyti, kad romų kultūra – ne vien tik skurdas ir purvas“, – parodos idėją aiškino M. Kinstaitis. Fotografas teigė, kad, pasitelkdamas klasikines mados pozas, norėjęs parodyti kitokį, puošnesnį, romių įvaizdį, herojėmis pasirinkdamas skirtingų kartų atstoves.
Po parodos pristatymo Baltijos regiono romių asociacijos vadovė Vaiva Poškaitė-Kovaliuk pasakojo apie Lietuvos romų bendruomenės istoriją ir kasdienybę. Renginį vainikavo jaunimo šokių ansamblio iš Kybartų „Pašė jag“ muzikinis pasirodymas – šiam kolektyvui tai buvo debiutas festivalyje „Kultūrų sodas“.
„Mums džiaugsmas, kad galime pristatyti vis didesnę programą ir įtraukti platesnį žmonių ratą“, – sakė Kauno įvairių tautų kultūrų centro vadove Eglė Rušinskaitė. Ji mano, kad šiuose renginiuose visuomenė labiau susipažįsta su skirtingomis bendruomenėmis ir jų palikimu Kaune. „Labai svarbu pažinti ir turėti gyvą ryšį, o ne stereotipus, kuriuos formuoja įvairūs mitai“, – pridūrė kultūrų centro vadovė.
Ne visi lankytojai liko patenkinti renginio formatu. „Vyliausi, kad patys romai pristatys savo kultūrą, o čia tokia moteris iš išorės pristatė savo projektus“, – vertino renginį susitikimo lankytoja Urtė. Iš Panevėžio kilusi, bet jau dešimtmetį Kaune gyvenanti moteris tvirtino, kad vis dėlto festivalis padeda geriau pažinti miestą.
Kultūrų sodo renginiai vyksta iki rugsėjo 12 d., o M. Kinstaičio paroda bus eksponuojama iki rugsėjo pabaigos Kauno įvairių tautų kultūros centre.
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