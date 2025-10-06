 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone spalio 6–12 d.

2025-10-06
Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone spalio 6–12 d.

Spalio 6 d.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

17 val. susitikimas su jaunimu. Projektas „Garliavos apylinkių seniūnijos jaunimo kūrybiškumo ir savanorystės skatinimas“.

Spalio 7 d.

Neįgaliųjų draugijos Karmėlavos dienos centras:

12 val. dailininkės Almos Buzaitės tapybos darbų „Tylos spalvos“ pristatymas.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

16 val. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto paskaita, žaidimo „Suaugusiųjų švietimas – polėkiui ir prasmei“ dalis.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

17.30 val. susitikimas su aktoriumi, bardu Sauliumi Bareikiu ir jo knygos „Odė lūzeriui“ pristatymas. Renginį moderuos leidyklos „Slinktys“ vadovas Juozas Žitkauskas.

Zapyškio pagrindinės mokyklos salė:

18.30 val. Čekiškės teatro studijos „Kartos“ premjera – Kazio Binkio „Atžalynas“.

Spalio 8 d.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. nemokamos funkcinės treniruotės.

Kauno r. sporto centro treniruoklių salė (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):

19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje. Registracija tel. +370 646 26 779.

Spalio 9 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

14.30 val. dokumentinio filmo „Abipus vandenynų“ peržiūra ir pristatymas. Filmas skirtas Kovo 11-osios 35-osioms nepriklausomybės atkūrimo metinėms.

Vilkijos miesto biblioteka:

17 val. Sauliaus Baltrūno knygos „Bimbalmūšys“ pristatymas.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. kūrybinės dirbtuvės „Puodeliavimas“ su Nomeda Marčėnaite. Renginys mokamas. Būtina išankstinė registracija iki spalio 20 d. e. p. [email protected] arba tel. +370 699 28 451.

Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro laisvalaikio salė, II a.:

18.30 val. Kačerginės vokalinio anskamblio „Šypsnis“ penktojo gimtadienio koncertas „Kvepia pušynai“.

Kauno r. sporto centras (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):

18 val. NKL čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–„Kėdainių SC“.

Spalio 10 d.

A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:

15 val. edukacija „Šiaudinių menas“. Būtina išankstinė registracija tel. +370 652 26 084.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

18 val. Kauno rajono Akademijos TAU mėgėjų teatro spektaklis „Šeši patiekalai iš vienos vištos“.

Vandžiogalos laisvalaikio salė:

18 val. menininkės Vilmos Samackienės tapybos darbų „Laukinė elegancija“ pristatymas.

Kauno r. sporto centras (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):

19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje. Registracija tel. +370 646 26 779.

Kauno r. sporto centras (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):

19.30 val. LRF pirmos lygos vyrų rankinio čempionato rungtynės: Kauno r. „SC-Garliava“–Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“.

Spalio 11 d.

Raudondvario kultūros centras:

10 val. teatro dirbtuvės „Tarnybinis įėjimas“.

Raudondvario kultūros centras:

17 val. Kauno kamerinio teatro spektaklis „Dreamworks“(rež. Agnius Jankevičius).

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

10–13 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos užsiėmimai „Kūrybinės tapybos pagrindai“. Lektorė Jurgita Žičkevičienė. Užsiėmimai nemokami.

Raudondvario biblioteka:

11 val. ekskursija „Raudondvario bažnyčia ir dvaras“ su VšĮ „Raudondvario dvaras“ gidu Andriumi Marcinkevičiumi.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

11 val. kūrybinės dirbtuvės „Baltojo molio magija“ su Lina Mažrimiene. Užsiėmimas mokamas.

Kauno rajono muziejus (Pilies takas 1, Raudondvaris):

11 val. atvira edukacija „Rudens alchemija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“.

Dalyvių skaičius ribotas, būtina išankstinė registracija: https://forms.gle/xFnfrUcViUiewVt87.

Samylų kultūros centras:

12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“. Edukatorė Ona Žilinskienė.

Kultūrinė erdvė, Parko g. 7 , Bubių k.:

15 val. koncertas „Rudenį susibūrę“, skirtas vaikų kapelos „Karklynėlis“ kūrybinės veiklos 20-mečiui paminėti.

Lapių laisvalaikio salė:

15 val. koncertas „Dainų puokštė rudeniui“.

Senoji Zapyškio bažnyčia:

17 val. Luko Bartaškos (vokalas) ir Leonardo Bėkšos (klavišiniai) rudeninė džiazo, soulo, neosoulo programa.

Kauno r. sporto centras (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):

10 val. 2025 m. Atviras Kauno rajono Nacionalinės A lygos ir Nacionalinės B lygos aerobinės gimnastikos čempionatas.

Spalio 12 d.

Domeikavos laisvalaikio salė:

10 val. šokių festivalis „Šok pagal ritmą“.

Rokų laisvalaikio salė:

11.30 val. Kauno lėlių teatro „Nykštukas“ spektaklis vaikams. Spektaklis mokamas

Senoji Zapyškio bažnyčia:

12 val. vieša ekskursija „Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia: istorija, legendos, dabartis“. Registracija: https://forms.gle/5eg19prtDumjjzDa9.

A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:

14 val. Tarptautinis dūdorių festivalis „Lietuvos dūdmaišininkų susipūtimas“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

16 val. Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklis „Vėina kėima pablūdėma“ (rež. D. Žilinskas).

Kauno r. sporto centras (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):

10 val. 2025 m. Atviras Kauno rajono Nacionalinės A lygos ir Nacionalinės B lygos aerobinės gimnastikos čempionatas.

