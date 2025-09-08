Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugsėjo 8–14 d.

Rugsėjo 8 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
17.30 val. Jundos Vaitkės knygos „Jų dievai nesusitarė“ pristatymas.
Rugsėjo 9 d.
Nuo Vandžiogalos laisvalaikio salės:
12 val. žygis po Vandžiogalos miestelį „Pažinkime istorinius paminklus“, skirtas Kauno rajono 70-mečiui paminėti.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
16 val. klubo „Laikas menui“ narių tapybos darbų parodos pristatymas.
Buvę Pagynės vaikų globos namai (Liepų g. 10, Pagynės k.):
14 val. vaikų gerovės centro „Gynia“ 30-ojo gimtadienio šventė.
Rugsėjo 10 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
17.30 val. Literatūrinė-muzikinė programa „M. K. Čiurlionis. Karaliaus pasaka“. Atlikėjai: Vytautas Rašimas (aktorius), Raimonda Janutėnaitė (mecosopranas) ir Nijolė Baranauskaitė (fortepijonas).
Domeikavos fortas:
18 val. susitikimas su Kauno tvirtovės parko atstovais.
Rugsėjo 12 d.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. susitikimas su jaunimu.
Domeikavos parkas:
20.30 val. lauko kinas po atviru dangumi.
Vandžiogala, Parko g. 8:
18 val. „Laimės parko“ atidarymo šventė „Geltonų plytų keliu“.
Rugsėjo 13 d.
Kauno rajono muziejus, Pilies takas 1, Raudondvaris:
10 val. pažintis su Raudondvario miesteliu – ekskursija „Juozo Naujalio ir grafų Tiškevičių takais“. Būtina registruotis iš anksto tel. +370 652 26 084.
Liučiūnų biblioteka:
10 val. žygis „Karalgirio miško takais“ su miškininku Kęstučiu Markevičiumi, skirta Kauno rajono 70-mečiui paminėti.
Samylų kultūros centras:
12 val. vizualiojo meno edukacijos kūrybos studijoje. Edukatorė – Ona Žilinskienė.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
12 val. Garliavos apylinkių seniūnijos jaunimo sporto varžybos.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
12–15 val. jaunimo rankdarbių mugė. Būtina registracija e. paštu [email protected] iki rugsėjo 10 d.
Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos stadionas:
13 val. LFF II lygos čempionato rungtynės: „FK Garliava“–„FK Viltis“.
Kadagių slėnis, Arlaviškės:
16 val. skambantis Kadagių slėnis 2025 m.
Babtų miestelio centras:
16 val. tradicinė Babtų rudens šventė „Obuolinės“.
Senoji Zapyškio bažnyčia:
17 val. Paskaita-edukacija „Dirbtinis intelektas haliucionuoja Čiurlionį“.
Rugsėjo 14 d.
A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:
14 val. Vilniaus folkloro ansamblio „Labingis“ koncertas.
Garliavos kaimynystės parkas:
16 val. Teatro SPA | Kartos pasirodymas.
Ramučių kultūros centras:
17 val. Kauno rajono Ramučių kultūros centro Voškonių laisvalaikio salės suaugusiųjų mėgėjų teatro „Siena“ spektaklis-komedija „Čarlio tetulė“ (rež. H. S. Šumilaitė).
Parodos rugsėjo mėnesį:
Kauno rajono muziejus, Pilies takas 1,Raudondvaris:
Paroda „Archeologiniai radiniai pildo Zapyškio istorijos dėlionę“.
N. Arbitblato „Skulptūra, grafika, tapyba“.
A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:
Iki 29 d. Rolandos Valenčiūtės paveikslų ir žolynų paroda.
Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
Leono Striogos paroda „Lietuvos didieji“. Lauko galerija.
Babtų kraštotyros muziejus:
Nuo 4 d. medžio drožinių paroda „Ką širdis padiktavo“.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
Nuo 9 d. klubo „Laikas menui“ narių tapybos darbų paroda.
Edukacijos ir ekskursijos Raudondvario dvare:
Raudondvario dramaturas.
Raudondvaris ir Raudondvario dvaras nuo seniausių laikų iki šiandienos.
Raudondvario pilies pasivaidenimai.
Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės legendos atspindžiai Raudondvario dvare.
Teatralizuota ekskursija su renesanso dama.
Tebūnie tamsa!
Ar išgyventum dvaro etiketą?
Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto susirašinėjimas.
Saloniniai žaidimai.
Informacija ir registracija: [email protected], tel. +370 656 50 755.
