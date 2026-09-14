Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugsėjo 14–20 d.

Rugsėjo 14 d.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
VDU Žemės ūkio akademijos iškilmių salės priesalis-fojė:
18 val. Sūduvos kanklių muzikos festivalio „Staniulio kanklės 2026“ patirtinis kanklių pažinimo vakaras.
Rokų laisvalaikio salė:
19 val. gongų sesija. Veda „Garsas kaip upė“. Renginys mokamas.
Rugsėjo 15 d.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. mankšta su terapiniais gimnastikos kamuoliais.
Rugsėjo 16 d.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
16 val. filmo peržiūra. Drama „Atsiprašau“.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Rugsėjo 17 d.
Aikštė prie Vilkijos atviros jaunimo erdvės:
15 val. atviros jaunimo erdvės 1-asis gimtadienis – „Atviras kiemo gimtadienis“.
Linksmakalnio laisvalaikio salė:
18 val. Lilijos Kalibataitės-Jaudegienės poezijos knygos „Tiems, kuriuos mylėjau“ pristatymas.
Ramučių kultūros centras:
18.30 val. Garliavos kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatro „Be pavadinimo“ spektaklis visai šeimai „Ragana M. ir varliukai“.
Raudondvario kultūros centras:
19 val. koncertas – padėka liaudiškų šokių kolektyvo „Vėjo malūnėlis“ šokėjams, dalyvavusiems Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Laiku, ratu, kartu“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. muzikinio filmo „Kažkas atsitiko“ peržiūra.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Čekiškės laisvalaikio salės prieigos:
18 val. akcija „Visa Lietuva šoka“.
Kauno rajono sporto centras:
18 val. akcija „Visa Lietuva šoka“. Šokių užsiėmimai su folkloro ansambliu „Gegutala“ ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ąžuolas“.
Raudondvario stadionas:
19 val. Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ B – Alytaus DFK „Dainava“.
Rugsėjo 19 d.
VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras:
10 val. XI respublikinė mokinių sporto ir meno šventė „Adamkiada“.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
11 val. mokamas edukacinis užsiėmimas „Baltojo molio magija“.
Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
11 ir 13 val. ekskursija „Ivanauskai ir Obelynė“.
Kauno rajono muziejus:
11 val. ekskursija / edukacija „Nuo Raudondvario iki Rytų kultūros: pasaulis grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus akimis“. Būtina registracija.
Samylų kultūros centras:
12 val. kūrybos namai ,,Vizualaus meno edukacijos“.
Raudondvario dvaro parkas:
12 val. Kauno rajono rudens šventė ,,Rudens kraitė“.
Kauno rajono muziejus:
14 val. ekskursija po Kauno rajono muziejų.
Padauguvos laisvalaikio salė:
16 val. Padauguvos krepšinio istorija. Paroda ir susitikimai su buvusiais Padauguvos krepšinio komandos žaidėjais.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
18 val. projekto „Garsų potvynis Senojoje Zapyškio bažnyčioje: radijo bangos“ elektroakustinė programa „Bangos“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
19 val. užsiėmimai „Tvarus antrinės tekstilės perkūrimas: siuvimo pagrindai“. Būtina registracija iki rugsėjo 14 d. tel. +370 699 28 451 arba e. p. [email protected]
Kultūros laivas „Nemuno7“, Zapyškis:
20 val. Kultūros laivo „Nemuno7“ sezono uždarymo koncertas.
Rugsėjo 20 d.
Kulautuvos bažnyčia:
11 val. sakralinės muzikos koncertas.
Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventorius:
12 val. etnokultūrinis renginys „Šv. Mato ragautuvės“.
Raudondvario stadionas:
14.15 val. LFF Toplygos čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ – Marijampolės „Sūduva“.
Paroda
Rugsėjo 14–27 d.
Kultūros laivas „Nemuno7“, Galerijos erdvė, Zapyškis:
Julijos Pociūtės paroda „Šakelės“. (Lankymas: IV–VI 11–19 val., VII 11–18 val).
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