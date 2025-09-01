Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugsėjo 1–7 d.

Rugsėjo 1 d.
Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras:
10 val. Rugsėjo 1-osios šventinis renginys.
Raudondvario laisvalaikio erdvė, Didžiosios ir Saulėtekio gatvių kampas:
18 val. Mokslo ir žinių dienos šventė „Įsidėk vasarą į kišenę“.
Rugsėjo 3 d.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
19 val. linijinių šokių atvira pamoka. Veda Erika Ambrozienė.
Rugsėjo 4 d.
Rokų laisvalaikio salė:
12 val. edukacinis užsiėmimas „Šiaudo prisilietimas“. Edukatorė Loreta Valantiejienė.
Ramučių kultūros centras:
18 val. Lietuvos švietimo muziejaus parodos „Naudingi ar nuodingi?” XIX a. pab.–XX a. pr. mokomieji plakatai“ atidarymas.
Kauno rajono muziejus (Pilies takas 1, Raudondvaris):
18 val. „Radviliada“. Paskaita-edukacija „Kas slepiasi ponios garderobe: XVIII a. moters apranga ir kostiumo etiketas“.
Rugsėjo 5 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
11 val. Mokslo ir žinių dienos minėjimas „Žinių startas bibliotekoje“: susitikimas su rašytoja Milda Pleitaite ir jos knygos „Kastukas sugrįžo“ pristatymas.
Lapių pagrindinė mokykla:
12 val. Lapių pagrindinės mokyklos stadiono atidarymo šventė.
Mastaičių parkas:
18 val. koncertas „Šviesų dialogas“.
Rokų seniūnijos kiemelis:
19 val. šiuolaikinės seniūnijos: „Molio kelias: vėjo gūsis“.
Rugsėjo 6 d.
Užliedžių bendruomenės sporto aikštynas:
11 val. Užliedžių seniūnijos tinklinio turnyras.
Palankių ir Prieplaukos gatvių kampas, šalia prieplaukos, Kačerginė:
12 val. Kačerginės stadiono atidarymo šventė. Renginys skirtas artėjančiam kurortinio miestelio statuso 100-mečiui paminėti.
L. Armstrongo vardo estrados prieigos:
12 val. linijinių šokių kolektyvų šokių sezono atidarymo šventė „Šokio ritmu“. Kolektyvo „Skrajūnė“ 20-ies metų jubiliejinė šventė.
Samylų kultūros centras:
12 val. vizualaus meno edukacijos Kūrybos studijoje. Edukatorė Ona Žilinskienė.
Senoji Zapyškio bažnyčia:
12 val. autorinės parodos „Spalva. Garsas. Judesys“ atidarymas.
Lapių seniūnijos prieigos:
16 val. Lapių tvarumo festivalis.
Neveronių gimnazijos kiemas:
18 val. muzikos ir šviesų festivalis „Neveronių naktys“.
Ežerėlio miesto aikštė:
18.30 val. Ežerėlio miesto šventė „Ežerėliui 110“.
Rugsėjo 7 d.
Raudondvario stadionas:
Nuo 10 val. „TOPsport Pirmos lygos“ žvaigždžių diena. Žvaigždžių rungtynių pradžia numatyta 12 val., renginys – NEMOKAMAS.
Liepų g. 7, Linksmakalnis:
15.30 val. šventė „Diena su angelais“. Sportinių ir gatvės motociklų paradas, kūrybinės dirbtuvės, koncertas, meno instaliacijos.
Parodos rugsėjo mėnesį:
Kauno rajono muziejus (Pilies takas 1, Raudondvaris):
Paroda „Archeologiniai radiniai pildo Zapyškio istorijos dėlionę“.
Paroda „Arbit Blatas „Skulptūra, grafika, tapyba“. Atidarymas rugsėjo 5 d. 18 val.
Domeikavos laisvalaikio salė:
Rugsėjo 3 d. 16 val. atidaroma paroda „Baltų raštai, ženklai ir simboliai“, skirta paminėti M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines.
A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:
Iki rugsėjo 29 d. veiks Rolandos Valenčiūtės paveikslų ir žolynų paroda.
Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
Leono Striogos paroda „Lietuvos didieji“. Lauko galerija.
Babtų kraštotyros muziejus:
Nuo rugsėjo 4 d. veiks medžio drožinių paroda „Ką širdis padiktavo“.
