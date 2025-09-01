 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugsėjo 1–7 d.

Rugsėjo 1 d.

Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras:

10 val. Rugsėjo 1-osios šventinis renginys.

Raudondvario laisvalaikio erdvė, Didžiosios ir Saulėtekio gatvių kampas:

18 val. Mokslo ir žinių dienos šventė „Įsidėk vasarą į kišenę“.

Rugsėjo 3 d.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

19 val. linijinių šokių atvira pamoka. Veda Erika Ambrozienė.

Rugsėjo 4 d.

Rokų laisvalaikio salė:

12 val. edukacinis užsiėmimas „Šiaudo prisilietimas“. Edukatorė Loreta Valantiejienė.

Ramučių kultūros centras:

18 val. Lietuvos švietimo muziejaus parodos „Naudingi ar nuodingi?” XIX a. pab.–XX a. pr. mokomieji plakatai“ atidarymas.

Kauno rajono muziejus (Pilies takas 1, Raudondvaris):

18 val. „Radviliada“. Paskaita-edukacija „Kas slepiasi ponios garderobe: XVIII a. moters apranga ir kostiumo etiketas“.

Rugsėjo 5 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

11 val. Mokslo ir žinių dienos minėjimas „Žinių startas bibliotekoje“: susitikimas su rašytoja Milda Pleitaite ir jos knygos „Kastukas sugrįžo“ pristatymas.

Lapių pagrindinė mokykla:

12 val. Lapių pagrindinės mokyklos stadiono atidarymo šventė.

Mastaičių parkas:

18 val. koncertas „Šviesų dialogas“.

Rokų seniūnijos kiemelis:

19 val. šiuolaikinės seniūnijos: „Molio kelias: vėjo gūsis“.

Rugsėjo 6 d.

Užliedžių bendruomenės sporto aikštynas:

11 val. Užliedžių seniūnijos tinklinio turnyras.

Palankių ir Prieplaukos gatvių kampas, šalia prieplaukos, Kačerginė:

12 val. Kačerginės stadiono atidarymo šventė. Renginys skirtas artėjančiam kurortinio miestelio statuso 100-mečiui paminėti.

L. Armstrongo vardo estrados prieigos:

12 val. linijinių šokių kolektyvų šokių sezono atidarymo šventė „Šokio ritmu“. Kolektyvo „Skrajūnė“ 20-ies metų jubiliejinė šventė.

Samylų kultūros centras:

12 val. vizualaus meno edukacijos Kūrybos studijoje. Edukatorė Ona Žilinskienė.

Senoji Zapyškio bažnyčia:

12 val. autorinės parodos „Spalva. Garsas. Judesys“ atidarymas.

Lapių seniūnijos prieigos:

16 val. Lapių tvarumo festivalis.

Neveronių gimnazijos kiemas:

18 val. muzikos ir šviesų festivalis „Neveronių naktys“.

Ežerėlio miesto aikštė:

18.30 val. Ežerėlio miesto šventė „Ežerėliui 110“.

Rugsėjo 7 d.

Raudondvario stadionas:

Nuo 10 val. „TOPsport Pirmos lygos“ žvaigždžių diena. Žvaigždžių rungtynių pradžia numatyta 12 val., renginys – NEMOKAMAS.

Liepų g. 7, Linksmakalnis:

15.30 val. šventė „Diena su angelais“. Sportinių ir gatvės motociklų paradas, kūrybinės dirbtuvės, koncertas, meno instaliacijos.

Parodos rugsėjo mėnesį:

Kauno rajono muziejus (Pilies takas 1, Raudondvaris):

Paroda „Archeologiniai radiniai pildo Zapyškio istorijos dėlionę“.

Paroda „Arbit Blatas „Skulptūra, grafika, tapyba“. Atidarymas rugsėjo 5 d. 18 val.

Domeikavos laisvalaikio salė:

Rugsėjo 3 d. 16 val. atidaroma paroda „Baltų raštai, ženklai ir simboliai“, skirta paminėti M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines.

A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:

Iki rugsėjo 29 d. veiks Rolandos Valenčiūtės paveikslų ir žolynų paroda.

Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:

Leono Striogos paroda „Lietuvos didieji“. Lauko galerija.

Babtų kraštotyros muziejus:

Nuo rugsėjo 4 d. veiks medžio drožinių paroda „Ką širdis padiktavo“.

