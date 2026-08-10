 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 10–16 d.

Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 10–16 d.

2026-08-10 08:00 kauno.diena.lt inf.
<span>Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 10–16 d.</span>
Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 10–16 d. / Organizatorių nuotr.

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iki kultūros

Rugpjūčio 10–14 d.

Samylų seniūnija:

10–14 val. kūrybinės dirbtuvės „Paštininko kelionė“. Filmukų kūrimas krašto renginiui „Pėdos marių dugne“.

Aikštelė prie Vilkijos atviros jaunimo erdvės:

15 val. riedučių įgūdžių lavinimo užsiėmimas su profesionaliu treneriu Vilkijos jaunimui.

Rugpjūčio 11–12 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, II a.:

11–13 val. MIRKT mokymai „Dirbtinio intelekto dirbtuvės: praktinis AI naudojimas“. Registracija: [email protected].

Rugpjūčio 11–13 d.

Prie Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios:

10.30 val. „Pasitinkant Žolinę: piname, puošiame, kuriame“. Bendruomeninė Šv. Jurgio bažnyčios puošimo ir žolynų juostų pynimo edukacija.

Rugpjūčio 12 d.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:

16 val. dokumentinio filmo „Laimės agentas“ peržiūra. Nepatogaus kino bendrakūrystės projektas NK-DOKU.

Lapių bendruomenės virtuvės studija:

18.30 val. edukacija „Namų ženklai: asmeninis tekstilės kūrinys aplinkai“. Vadovė – Olesė Kekienė. Būtina išankstinė registracija per feisbuke renginio aprašyme pateiktą nuorodą. Vietų skaičius ribotas.

Šv. Šeimos g. 2, Giraitė:

19 val. Kauno rajono „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekto G.R.I.E.Ž.L.Ė tradicinis kaimynų piknikas ir „Kinas mėnesienoje“.

Rugpjūčio 13 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, III a.:

11 val. meninių rankdarbių kūrimo užsiėmimų ciklas suaugusiesiems „Susitikime kūryboje“.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

Vilkijos atvira jaunimo erdvė:

17 val. neformalus jaunų Vilkijoje gyvenančių mamų susitikimas, skirtas susipažinti, pabendrauti ir užmegzti naujų pažinčių.

Zapyškio lauko estrada:

21 val. geros nuotaikos seansas po atviru dangumi – komedija „Milijonieriaus palikimas“.

Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventorius:

20.30 val. teatralizuota misterija „Kotryna“, skirta 500-osioms Kotrynos Jogailaitės gimimo metinėms paminėti. Renginyje dalyvaus profesionalūs Lietuvos scenos meno kūrėjai, tarp jų – režisierė Kristina Siurbytė, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Akvilė Garbenčiūtė-Bučienė, grupių „Pikaso“ ir „Thundertale“ atlikėjai, taip pat Kauno rajono Ramučių kultūros centro kūrybiniai kolektyvai.

Rugpjūčio 14 d.

Pagynės biblioteka:

12 val. iniciatyva „Istoriniai žingsniai“: pažintinis žygis „Senoji Pagynė: nuo dvaro iki šiandienos“.

Tado Ivanausko Obelynės sodyba:

Nuo 17 val. Respublikinis folkloro festivalis „Obelynės Žolinė“.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

18 val. muzikinis vakaras su šiuolaikinės instrumentinės muzikos grupe „Subtilus“. Bilietus platina kakava.lt.

Prie Kulautuvos laisvalaikio salės:

19 val. klasikinės muzikos vakaras „Sparnuotos meilės istorijos“, koncertuos Andžela Mickutė (sopranas), Jurgita Lapienytė (fortepijonas).

Rugpjūčio 15 d.

Tado Ivanausko Obelynės sodyba:

10 val. Šv. Mišios Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčioje.

Nuo 12 val. respublikinis folkloro festivalis „Obelynės Žolinė“.

Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijos kiemelis:

13 val. „Žolinė Pažėruose“. Programoje – grupės „Belkanto“ koncertas.

Prie Jadagonių koplyčios:

13 val. tradicinė Žolinės šventė Jadagoniuose.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

13 val. nemokama edukacija „Žolinės puokštė: augalų simbolika ir tradicijos“.

Kauno rajono sporto centro stadionas:

13 val. Lietuvos futbolo federacijos Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: „FK Garliava“–Tauragės „Tauras“.

Prie Paštuvos parapijos namų:

14 val. tradicinė Žolinės šventė su folkloro ansambliu „Karklė“.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

Saulėtekių laisvalaikio salės prieigos:

17 val. Vilkijos krašto šventė „Žolinės puokštė“.

Rugpjūčio 16 d.

Vikūnų piliakalnis, Panevėžiuko apylinkės:

10 val. Žolinės žygis po Panevėžiuko apylinkes. Po žygio – susitikimas su žolininke Daiva Paulaitiene.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

17 val. Pažaislio muzikos festivalis. Stygos ir klarnetas: nuo Mozarto iki Brahmso. Bilietus platina kakava.lt.

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