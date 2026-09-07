Kultūra yra ten, kur esame mes: Pakaunė kviečia į turtingą rudens renginių sezoną

Išskirtinė rugsėjo 12-oji
„Viena išskirtiniausių rugsėjo savybių – renginių įvairovė: nuo didelių, visam rajonui svarbių renginių iki jaukių vietos bendruomenių susibūrimų“, – teigė Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja kultūrai Živilė Jurgaitienė.
Ypač daug pasirinkimų Kauno rajono gyventojų lauks rugsėjo 12-ąją – šią dieną verta pasižymėti kalendoriuje ir išsirinkti labiausiai dominantį ar arčiausiai namų vyksiantį renginį. Giraitėje bus iškilmingai atidarytas naujas parkas – visą popietę čia netrūks sporto, edukacijų, pramogų šeimoms, koncertų ir bendruomeniškos nuotaikos. Akademijoje, XI (Marvos) forte, vyks šviesų ir muzikos festivalis SALA, kviesiantis į vakarinį susitikimą su vietos talentais, žinomais atlikėjais, lazerių šou ir pramogų zona.
Tą pačią dieną „Skambantis Kadagių slėnis“ kūrybinė projekto komanda kvies sustoti ir atkreipti dėmesį į natūralią gamtą ir jos išsaugojimo svarbą, Vandžiogaloje šurmuliuos miestelio šventė „Mūsų protėvių takais“, skirta krašto istorijai, čia gyvenusių bendruomenių atminčiai ir sentikių kultūriniam palikimui pristatyti. Babtuose ruduo tradiciškai bus pasitinkamas „Obuolinėse“ – su šv. Mišiomis, sporto rungtimis, bagažinių turgumi, audiovizualiniu pasakojimu „Obuolio legenda“, parodomis, edukacijomis, apdovanojimais ir vakaro koncertais.
„Dauguma šių renginių yra Kauno rajono savivaldybės finansuojamų kultūros projektų programos „Šiuolaikinės seniūnijos“ baigiamosios veiklos“, – pabrėžė Ž. Jurgaitienė.
Įvairovė ir įsitraukimas
Spalis tradiciškai bus dedikuotas senjorams. Kiekviena kultūros įstaiga rengia kūrybiškas programas senjorų mėnesiui įprasminti. Lapkritį, kaip ir kasmet, bus organizuojama suaugusiųjų mokymosi savaitė, kurioje įvairiomis kūrybiškomis mokymosi formomis kultūros centrai, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Kauno rajono muziejus kvies lankytojus mokytis visą gyvenimą, siūlydami edukacines programas ir renginius.
Kultūros centruose bus organizuojamos žanriniai, Dainų švenčių tradiciją puoselėjantys renginiai: „Muzikontai, trenkit polką“ Domeikavoje, Ramučių kultūros centro rengiamas tarptautinis suaugusiųjų mėgėjų teatrų festivalis „Maskaradas“, Raudondvaryje ir kitur vyks liaudies šokių šventės.
„Šį rudenį ypač ryškiai atsiskleidžia renginių įvairovė ir skirtingų kartų įtraukimas. Tradicinės šventės derinamos su šiuolaikinės kultūros, profesionaliojo meno, edukacijų, turizmo ir aktyvaus laisvalaikio iniciatyvomis. Tai ruduo, kai galima ir švęsti, ir pažinti, ir išbandyti ką nors naujo“, – šypsojosi vedėjos pavaduotoja kultūrai.
Vardydama profesionaliojo meno projektus, Ž. Jurgaitienė išskyrė Senojoje Zapyškio bažnyčioje rugsėjį vyksiančias elektroakustines programas, profesionaliosios muzikos koncertus su žinomais atlikėjais: vienas jų – Aconitum Napellus / Mėlynoji kurpelė“ – suplanuotas rugsėjo 19 d. su kompozitoriumi, vokaliste ir profesionaliais instrumentininkais. Lapėse vyks unikalus socialinis projektas – „Koncertas fortepijonui ir sąvartynui LT-moll“ – režisierės Ingridos Ozar ir pianisto Dariaus Mažinto socialinis meno projektas.
Spalio mėnesį Raudondvario kultūros centro scenoje žiūrovai išvys Nacionalinio Kauno dramos teatro naujai statomo spektaklio premjerą. Šis profesionalus spektaklis taps repertuariniu Dramos teatro kultūros renginiu, reguliariai bus rodomas Raudondvaryje ir kituose regionuose.
Pagrindinė žinutė
Svarbi ne tik renginių gausa, bet ir jų geografija – kultūrinis gyvenimas vyksta ne vien Raudondvaryje ar didžiuosiuose centruose, bet ir nutolusiose nuo Kauno miesto seniūnijose, miesteliuose ir mažesnėse gyvenvietėse. Kultūra nesikoncentruoja vienoje vietoje, tad kultūrinis žemėlapis apims visą Kauno rajoną.
„Šiemet Pakaunės renginiai skelbia pagrindinę žinutę – „Kultūra yra ten, kur esame mes“. Kauno rajonas savo kultūrinį gyvenimą kuria ne tik didžiosiose scenose. Jį kuria bendruomenės, kultūros darbuotojai, menininkai, mokytojai, jaunimas, šeimos ir kiekvienas žmogus, dalyvaujantis renginiuose. Kultūra keliauja per visą rajoną: nuo Raudondvario dvaro ir senosios Zapyškio bažnyčios iki mažųjų seniūnijų, bibliotekų, laisvalaikio salių, parkų ir bendruomenių erdvių. Šiemet ypač norisi akcentuoti bendrystę, vietos tapatybę ir galimybę kultūrą patirti arčiau namų“, – sakė Ž. Jurgaitienė.
Bendruomenės Pakaunėje, pasak pašnekovės, yra ne tik renginių žiūrovai, bet ir jų kūrėjai. Seniūnijų ir vietos kultūros centrų darbuotojai kartu su bendruomenėmis organizuoja šventes, pristato vietos tradicijas, telkia saviveiklos kolektyvus, amatininkus, jaunimą ir šeimas. Tai leidžia kiekvienai gyvenvietei išsaugoti savo savitumą ir kartu būti bendro Kauno rajono kultūrinio gyvenimo dalimi.
Dėmesys šeimoms
Šeimoms savivaldybės atstovė rekomenduoja rinktis ne tik didžiąsias šventes, bet ir edukacijas, teatralizuotas ekskursijas, muziejų programas, kūrybines veiklas ir renginius gamtoje. Pvz., Raudondvario dvaro erdvėse vyksta šeimoms skirtos edukacijos ir teatralizuotos ekskursijos.
„Dauguma mūsų įstaigų organizuojamų veiklų yra pritaikytos šeimų auditorijoms, tai „Auginam Obelynę“, patirtinė edukacija „Paragauk Obelynės sodo obuolių ir išrink obuolį karalių“, tradicinė Babtų rudens šventė „Obuolinės“ – Obuolio legenda, vasaros palydėtuvių linksmadienis vaikams „Šypsenų ir atradimų diena“, žygis visai šeimai „Domeikio pėdsakais“, skirtas Pasaulinei turizmo dienai paminėti, spektaklis visai šeimai „Ragana M. ir varliukai“, vaikų teatro studijos naujo sezono pristatymas, „Šv. Mato ragautuvės“, šeimų žygiai“, – vardijo pašnekovė.
Paveldas – ne paraštėse
Pasak vedėjos pavaduotojos kultūrai, paveldo pažinimas yra viena svarbiausių Kauno rajono kultūrinio gyvenimo krypčių. Renginiuose istorija pristatoma ne tik paskaitomis – ji atgyja teatralizuotose ekskursijose, edukacijose, kulinarinio paveldo pristatymuose, parodose ir bendruomenių šventėse.
„Pvz., „Radviliados“ programa Raudondvaryje istoriją leidžia pažinti per XVII–XVIII a. Lietuvos miestiečių gastronominę kultūrą. Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka organizuoja paveldo pažinimo renginį „Kauno rajono koplyčios: saugok, puoselėk, atgaivink“ – mobiliąsias parodas „Kauno rajono koplyčios“. „Šv. Mato ragautuvės“ Karmėlavoje, derliaus šventė „Rudens kraitė“ Raudondvaryje – vieni iš nedaugelio pavyzdžių, kad Kauno rajone paveldas ir etnokultūrinis vystymas yra prioritetinė kultūros sritis“, – vardijo savivaldybės atstovė.
Ji pabrėžė: derliaus šventės Kauno rajone – ne tik rudens gėrybių demonstravimas. Tai proga susitikti, pabūti kartu, prisiminti senąsias tradicijas ir jas perduoti jaunajai kartai. „Tikimės daug spalvų, muzikos, amatų, rudens gėrybių, bendruomenių vaišių, kūrybinių veiklų ir, žinoma, gero šventinio nusiteikimo bei kviečiame visus rugsėjo 19 d. atvykti į Raudondvario dvaro parką, kur visų lauks derliaus šventė „Rudens kraitė“, – ragino Ž. Jurgaitienė.
Pašnekovė neslėpė: rudens renginių organizatoriams didžiausias iššūkis – nenuspėjamas oras. Lietus, vėsesnė temperatūra ar stipresnis vėjas gali pakeisti tiek dalyvių skaičių, tiek renginio programą.
„Todėl renginius stengiamasi planuoti taip, kad būtų numatyti alternatyvūs sprendimai, tinkamos erdvės, techninės sąlygos ir galimybė dalį programos perkelti į patalpas. Tačiau rudeniškas oras kartu yra ir šio sezono žavesio dalis – tinkamai pasiruošus, jis netrukdo susitikti, švęsti ir patirti kultūrą“, – šypsojosi Ž. Jurgaitienė.
Gausi pasiūla
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas (sportui) Lukas Beitnaras informavo, kad Kauno rajone šį rudenį vyks ir gyventojų lauks gausi sporto įvykių pasiūla.
Atnaujintoje krepšinio aikštelėje Juragiuose rugsėjo 5 d. rengiamas 3x3 krepšinio turnyras, rugsėjo 19 d. Akademijoje – XI mokinių sporto ir meno šventė „Adamkiada“, rugsėjo 24 d. Zapyškyje – tradicinės mokinių bėgimo varžybos Kauno rajono mero Valerijaus Makūno ir olimpiečio Kęstučio Orento taurei laimėti.
Garliavos arenoje vyks 2026 m. atviras Kauno rajono nacionalinės „A“ lygos ir nacionalinės „B“ lygos aerobinės gimnastikos čempionatas, ne tik Kaune, bet ir Kauno rajone – tradicinis tarptautinis 53-iasis ralis „Kauno ruduo 2026“ Kastyčiui ir Arvydui Girdauskams atminti, „Bėgimas už Ringaudus 2026“, visą mėnesį per WALK15 programėlę – nacionalinis #BEACTIVE žingsnių iššūkis.
Netrūks ir profesionalų varžybų: „Lietuvos MMA čempionatas 2026 / Kauno r. taurė“ bei LFF Toplygos ir Pirmos lygų futbolo, LRF Aukščiausios ir Pirmos lygų rankinio, Nacionalinės ir Regionų krepšinio lygų varžybos pagal atskirų lygų tvarkaraščius.
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