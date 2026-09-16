Kino teatras ieško būdų edukuoti žiūrovus – pasitelkė lietuvišką animaciją

Kino kultūra prasideda nuo pirmojo seanso
Įprastai priimta prasidėjus filmui nekalbėti, vengti garsų, galinčių blaškyti šalia sėdinčiuosius, ir prisiminti, kad salėje filmas žiūrimas kartu su kitais.
Tai nėra formalios taisyklės, tačiau jos padeda visai auditorijai įsitraukti į pasakojamą istoriją ir mėgautis seansu.
Išmaniesiems įrenginiams tapus neatsiejama kasdienybės dalimi, kino teatro salėje vis svarbiau prisiminti, kad net begarsis tamsoje įsižiebiantis telefono ar laikrodžio ekranas, žinučių rašymas ir fotografavimas gali blaškyti aplinkinius.
Žiūrint filmą namuose, įprasta tuo pat metu pasitikrinti žinutes, sustabdyti filmą ar pasidomėti ekrane matomais aktoriais.
Kino teatro salėje ši patirtis yra kitokia, todėl vaikams svarbu paprastai paaiškinti, kuo ji skiriasi nuo filmo žiūrėjimo namuose.
Kino etiketo svarbą rodo ir kitose šalyse atliktos apklausos. 2024 metais „YouGov“ tyrime 78 proc. JAV gyventojų palaikė taisykles, ribojančias telefonų naudojimą per seansus, o garsius pokalbius ir siužeto atskleidimą dauguma vertino kaip netinkamą elgesį.
Kino kultūrą pristatys lietuvių kurti animaciniai herojai
Kauno kino centras „Romuva“ elgesio taisykles nusprendė priminti trumpu animaciniu vaizdo klipu. Prieš kino seansus rodomame filmuke į žiūrovus kreipsis lietuvių studijos „OAK9 Entertainment“ kuriamo animacinio serialo „Trep! Trep! Raganosiai!“ (užsienyje – „Stomp! Stomp! Rhinos!“) personažai.
Pasak „Romuvos“ kultūrinės veiklos vadybininkės ir komunikacijos koordinatorės Kornelijos Maziliauskaitės, kino teatras nenorėjo žiūrovų pasitikti ilgu taisyklių sąrašu.
„Edukacija apie kiną prasideda dar prieš filmą. Norime jaunuosius kino entuziastus supažindinti ne tik su tuo, ką matys ekrane, bet ir su pačia kino teatro patirtimi, todėl prieš seansus animaciniai personažai žaismingai parodys, kaip elgtis kino teatro salėje ir kartu kurti malonią patirtį visiems žiūrovams“, – teigė ji.
Tai – pirmasis specialiai kino etiketo edukacijai skirtas „Romuvos“ vaizdo įrašas. Tikimasi, kad jis padės tėvams ir edukatoriams lengviau supažindinti mažuosius su kino teatro aplinka ir bendro filmų žiūrėjimo kultūra.
Serialas „Trep! Trep! Raganosiai!“ skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir per raganosių šeimos istorijas padeda jiems pažinti kasdienes emocijas.
Prodiuserio Mindaugo Jokubaičio teigimu, kuriant kino etiketo filmuką, atsirado galimybė personažus panaudoti ir už serialo ribų.
„Mūsų seriale itin daug kalbama apie empatiją, įvairias emocijas. Tad ir šiuo atveju siekėme sukurti trumpą žaismingą istoriją, primenančią, kad malonią kino patirtį kartu kuria visi salėje esantys žmonės“, – sakė M. Jokubaitis.
Nuo rugsėjo 16 d. animacinis kino etiketo filmukas „Romuvoje“ bus rodomas prieš visus kino seansus.
Naujausi komentarai