Kauno pilies apgula – ne masyvi, bet šventiška

Didinga praeitis
„Labas, Vytautai“, priėjęs prie šventės svečio pasisveikino berniukas ir buvo pamalonintas –valdovas jam leido užsidėti šalmą.
Vienas iš šventės organizatorių Kauno miesto muziejaus skyriaus vadovas Jonas Vaičenonis pabrėžė, kad šventės tikslas – pristatyti didingą Kauno pilies praeitį, jos istoriją.
Jis atkreipė dėmesį, kad dabartinė Kauno pilis, kurios fragmentai išliko iki mūsų dienų, buvo pastatyta Vytauto Didžiojo laikais.
„Statydamas pilis Vytautas Didysis stiprino valstybės pamatus“, – pabrėžė J. Vaičenonis.
Pasitiko plojimais
„O dabar plojimais pasitikime Vytautą Didįjį“, – pasibaigus įžanginei šventės daliai paragino J. Vaičenonis ir į Kauno pilies aikštelę įžengė Vytauto Didžiojo vaidmenį įvairiuose renginiuose ne kartą atlikęs kariškis (majoras) Donatas Mazurkevičius.
Kauno pilies minėjimo dalyviams jis pasakojo apie Vytauto Didžiojo žygių ir darbų svarbą Kaunui ir šaliai.
„Priminkime savo vaikams, kad Žalgirio mūšis vyko ne Žalgirio saloje. Nepamirškime savo istorijos“, – pabrėžė Vytauto Didžiojo vaidmenį šventėje atlikęs kariškis.
Buvo ir paskaitų
Į Kauno pilies dienos minėjimo atidarymo renginį susirinko kelios dešimtys žmonių, tačiau netrukus į šventinį ratą įsisuko gerokai daugiau norinčių išsamiau pažinti miestą ir jo istoriją.
Reginio programoje – viduramžių ginkluotės pristatymas, lankininkų turnyras, teminė ekskursija, rekonstruktorių „Viduramžių pasiuntiniai“ pasirodymas.
Norintys paglinti žinias galėjo dalyvauti istorikų paskaitose: Vytenis Almonaitis surengė paskaitą „Kryžiuočių pilys Kaune ir pakaunėje“, Ričardas Dediala pakvietė pasiklausyti paskatos „Ar Kaunas išskirtinis? XIV–XV a. apgulos bei šturmo įrenginiai Lietuvoje“.
