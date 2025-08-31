Į Kazlų Rūdos 25-metį kviečia Andrius Mamontovas

Koncertai – įvairiam skoniui
Rugsėjo 6–7 d. Kazlų Rūda kviečia visus į tradicinę dviejų dienų miesto šventę, šiemet skirtą paminėti savivaldybės įkūrimo 25-metį. Svečių šeštadienį laukia sporto varžybos, koncertai, diskusijos, mugės šurmulys ir įspūdingas vakarinis koncertas bei diskoteka su lazerių šou, sekmadienis skirtas ramiam, lėtam poilsiui. Detalią renginių programą galima rasti čia Kazlų Rūdos miesto šventė 2025 | Kazlų Rūda.
Kazlų Rūdoje koncertuosiantis Andrius Mamontovas yra tikra Lietuvos muzikos legenda, kuri jau daugiau nei tris dešimtmečius formuoja šalies muzikos istoriją. A. Mamontovo dainas žino tiek vyresni, augę su „Foje“, tiek jaunoji karta, atrandanti jo kūrybą šiandien, todėl drąsiai galima sakyti, kad jo muzika jungia kartas. „Laužo šviesa“, „Mono arba stereo“, „Geltona. Žalia. Raudona.“, „Ufonautai“ mielai niūniuoja skirtingo amžiaus klausytojai.
Savo klausytojų Kazlų Rūdos miesto šventėje laukia ir popmuzikos princas Rytis Cicinas. Iš Kazlų Rūdos kilęs atlikėjas pasirodys su šokėjų grupe „Rokada“, atliks gerbėjų pamėgtas dainas. Visuomet elegantiškas, pasitempęs, gerai žinomas dėl savo charizmos ir šilto santykio su publika Rytis Cicinas sužavi klausytojus savo nuoširdumu ir energija.
Dar viena kazlųrūdientė – charizmatiška, emocinga atlikėja Adrina. 2023 metais išleidusi pirmąjį savo albumą, užkariavusi muzikos platformas ir koncertų sales jaunoji popmuzikos žvaigždė ryžtingai brėžia savo trajektoriją muzikos padangėje.
Šventę ves žmogus, kurio balsą pažįsta visa Lietuva – charizmatiškas, profesionalus, kupinas humoro ir energijos, radijo bei televizijos laidų vedėjas Giedrius Masalskis.
Diskutuos, dainuos, sportuos
Šeštadienio dieną prieš koncertą šventės dalyvių laukia sporto varžybos: vyks krepšinio, tinklinio ir futbolo finalai. Miesto erdvėse vyks mugė, mažųjų lauks karuselės bei atrakcionai visai šeimai. Visą dieną vyks meno mėgėjų kolektyvų pasirodymai, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio meno mokyklos koncertas.
Nuo 16 val. erdvėje prie Kazlų Rūdos geležinkelio stoties žinomas apžvalgininkas Rimvydas Valatka moderuos diskusiją „Apie Kazlų Rūdą, Lietuvą ir pasaulį". Joje dalyvaus gamtininkas ir daugybės knygų autorius, Kazlų Rūdos garbės pilietis Selemonas Paltanavičius, krepšininkas Algirdas Brazys ir kiti dalyviai.
Šeštadienį nuo ryto miesto erdvėse tikrai bus galima tradiciškai pabendrauti ir apžiūrėti jėgos struktūrų ekspozicijas bei pasirodymus, susipažinti su jų darbo pobūdžiu, pasisemti naudingų žinių, pasikartoti jau žinomus dalykus. Su šventės dalyviais bendraus priešgaisrinio gelbėjimo tarnybos, karo policijos, viešojo saugumo tarnybos atstovai.
Namo – specialiu traukinio reisu nemokamai
Jei svarstote dalyvauti šventėje, bet nesate tikri dėl susisiekimo, Kazlų Rūdos savivaldybė pasirūpino ir juo. Dieną iš Kauno į Kazlų Rūdą važiuoja pakankamai daug traukinio reisų, kad būtų galima pasirinkti patogų atvykimo laiką. O pasibaigus Kazlų Rūdos miesto šventei šiemet specialūs traukinio reisai dalyvius parveš jau ne tik į Kauną, kaip pernai, bet ir į Marijampolę.
UAB „LTG Link“ atsižvelgė į Kazlų Rūdos savivaldybės prašymą ir suplanavo du specialius, būtent šventės dalyviams skirtus traukinių reisus. Traukinys iš Kazlų Rūdos į Kauną pajudės 00:26 val., jis stos Jūrėje ir Mauručiuose. Traukinys iš Kazlų Rūdos į Marijampolę išvyks 00:33 val., stos Vinčuose.
Kelionę šiais traukiniais finansuoja Kazlų Rūdos savivaldybė, todėl keleiviams mokėti nereikės. Bilietus šventės dalyviai galės pasiimti prieš traukinių išvažiavimą geležinkelio stoties perone arba greta stoties įsikūrusiame bare „Peronas“.
Sekmadienis – ramiam poilsiui
Po triukšmingo šeštadienio sekmadienis skirtas ramybei ir atsipalaidavimui. Kazlų Rūdos Šv. Jėzaus Širdies bažnyčioje už kazlųrūdiečius bus aukojamos Šv. Mišios, Kultūros centre vyks VI tarptautinio Rimvydo Žigaičio menų festivalio koncertas, kuriame dalyvaus Šiaulių miesto simfoninis orkestras, vadovaujamas smuikininko Vilhelmo Čepinskio. Vakarop Kazlų Rūdos miesto parke vyks asociacija „Jaunoji Sūduva“ organizuojamas miško terapijos seansas.
