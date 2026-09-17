Kauno pilies amfiteatre – spektaklis, įkvėptas tautosakos

„4 Mortos“ – kelionė per keturis žmogaus gyvenimo etapus: vaikystę, jaunystę, brandą ir senatvę. Folklorinės dainos, skanduotės, žaidimai, humoras ir laumiškos šėlionės sudaro šio spektaklio dramaturginę medžiagą. Spektaklis, kadaise gimęs iš aktorės svajonės sukurti ką nors laumiško, – vienas ilgiausiai gyvavusių spektaklių Kamerinio teatro repertuare. 2021 m., karantino laikotarpiu pagal jį sukurtas filmas jau metus laiko rodomas Artis.tv platformoje.
„4 Mortose“ režisierius Darius Rabašauskas kartu su folkloro tyrinėtoja ir kompozitore Laurita Peleniūte, pasitelkdamas baltų kultūrą, mitologiją ir tautosaką, žvelgia į žmogaus santykį su mirtimi. Senosios dainos, garsai, ritualai ir humoras kūrinyje susitinka su šiuolaikinio žmogaus patirtimis.
Spektaklio žanrinė metafora – vakarėlis su mirtimi – neatsitiktinė. Vakarėlis čia suprantamas kaip buvimas kartu, susitikimas, kuriame vietos atsiranda ir juokui, ir nejaukumui, ir klausimams, apie kuriuos kasdienybėje dažnai nekalbame.
„Jei kiekvienas žinotume, kad šalia mūsų visada yra mūsų mirtis – asmeninė, sava, „mano mirtelė“, išmoktume gyventi prasmingiau. Mirtis taptų ne baimės šaltiniu, o išmintimi, kuri mus lydi“, – teigia ji.
Spektaklio muzikinį pasaulį gyvai kuria pati L. Peleniūtė. Senųjų lietuvių dainų fragmentai, balsas, šnabždesiai, kvėpavimai ir kiti garsai tampa ne iliustracija, o viena svarbiausių spektaklio pasakojimo priemonių. Gedimino Žilio dainos tekstai kūrinyje kalba apie tai, kas dažnai lieka neištarta.
Pasak D. Rabašausko, spektaklyje siekiama ritualinį folklorą sujungti su šiandienos kasdienybe, šiuolaikinį humorą – su tautosakos humoru, kuris per šimtmečius padėjo žmonėms įžeminti mitinius ir egzistencinius išgyvenimus.
Rugsėjo 18 d. „4 Mortos“ vienintelį kartą bus rodomas Kauno pilies amfiteatre. Spektaklio pradžia – 20.30 val. Įėjimas laisvas, registruotis iš anksto nereikia.
Paskutinis „4 Mortų“ parodymas vyks rugsėjo 19 d. Kernavėje.
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