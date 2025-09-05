 Kaune vyks Kultūros mugė

Kaune vyks Kultūros mugė

2025-09-05 07:01
BNS inf.

Kaune, Nepriklausomybės aikštėje, penktadienį prasidės penktus metus vykstanti Kultūros mugė.

Kaune vyks Kultūros mugė / G. Jovaišos nuotr.

Tai profesionali platforma, skirta pažymėti kultūros sezono pradžią, skatinti kultūros prieinamumą ir megzti ilgalaikes partnerystes.

Mugėje dalyvaus muziejai, teatrai, galerijos, bendruomeninės iniciatyvos bei kultūros edukatoriai, renginių organizatoriai – visi, kurie formuoja gyvą ir įtraukiančią kultūros erdvę.

Šiemet į mugę pakviesta apie 30 dalyvių, pranešė savivaldybė.

Penktadienį ir šeštadienį taip pat vyks pokalbių savaitgalis, skirtas diskusijoms apie kultūrą ir Kauną.

