„Kaunas Blues“ šeštadienio programoje – dvi amerikietiško bliuzo jėgos

Spalio 10-ąją festivalis ypatingą dėmesį skirs bliuzo gimtinei ir jo amerikietiškoms šaknims. Šį vakarą Čikagos ir Teksaso bliuzo tradicijas scenoje atstovaus Robbin Kapsalis ir Sugaray Rayford – kiekvienas savaip pasakojantis savo bliuzo istoriją ir kuriantis savitą jo skambesį.
Robbin Kapsalis – balsas, kuris bliuzą vežasi gerokai toliau už Čikagos
Robbin Kapsalis muzikinis kelias prasidėjo Čikagoje, tačiau jos istorija jau seniai peržengė vieno miesto ribas. Beveik dešimtmetį ji buvo grupės „Vintage#18“ lyderė, su kuria išleido du albumus ir gastroliavo įvairiose JAV scenose. Tarp svarbių jos karjeros epizodų – pasirodymas legendiniame Džono F. Kenedžio scenos menų centre Vašingtone ir turas „Living Legends of Chicago Blues“ kartu su Čikagos bliuzo grandais John Primer ir Billy Branch.
2025-aisiais Robbin pradėjo naują savo karjeros etapą – išleido solinį albumą „The Blues Is In The House“, kuriame klasikinio bliuzo tradicija susitinka su jos pačios istorijomis ir šiuolaikiniu skambesiu. Albumas pelnė „Blues Music Award“ nominaciją, o šiandien Robbin aktyviai koncertuoja JAV ir Europoje, tęsdama kelionę, prasidėjusią Čikagos South Side.
Sugaray Rayford iš Teksaso
Sugaray Rayford muzikoje susitinka bliuzas, gospel, soul ir funk. Muzikinį kelią jis pradėjo būdamas vos septynerių – dainuodamas ir grodamas būgnais bažnyčioje. Laikui bėgant Sugaray tapo vienu ryškiausių šiuolaikinio soul bliuzo atlikėjų. Jo albumas „Somebody Save Me“ buvo nominuotas „Grammy“, o pats Rayfordas pelnė ne vieną „Blues Music Award“, tarp jų – B.B. King Entertainer of the Year ir Soul Blues Male Artist of the Year.
Sugaray balsas – galingas ir sodrus, tačiau atlikėjo stiprybė slypi ne vien vokale. Jis moka skaityti publiką ir iš karto pajusti salės nuotaiką – todėl koncertuose riba tarp scenos ir publikos greitai išnyksta. Pats Sugaray savo muziką apibūdina kaip balansą tarp „šviesos ir šešėlio“: čia yra vietos ir rimtoms istorijoms, ir geram vakarėliui.
Robbin Kapsalis ir Sugaray Rayford scenoje lydės „Luca Giordano Band“ iš Italijos ir spalio 10-osios vakarą kvies mėgautis gyvu, sodriu ir įvairialypiu bliuzu.
Daugiau informacijos ieškokite: www.gmgyvai.lt.
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
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