„Kaunas Blues 2026“ festivalio ritmai – įvairiose miesto vietose

Štai prieš pietus iš Vilniaus į Kauną pajudėjo traukinys, kurio vienas vagonas tapo bliuzo atlikėjų „Fortunati Band“ pasirodymo scena. Atvykus į Kauno geležinkelio stotį laukė dar vienas muzikinis pasirodymas.
Visą dieną įvairiose Kauno kavinėse, restoranuose, terasose buvo galima klausytis bliuzo ritmų ir užmiršti rudeniškas nuotaikas. Į vieną nemokamą „Kaunas Blues“ festivalio vietą užsuko ir „Kauno diena“.
Pravėrus Kaunakiemio gatvėje įsikūrusios senosios šašlykinės „Žaliukė“ duris pasitiko Aleksandr Belkin (Vilnius, Lietuva) ir Bogdan Topolski (Suvalkai, Lenkija) suburtas bliuzo gitaros projektas. Jų bendradarbiavimas vyksta jau daugiau nei 10 metų įvairiose bliuzo formose ir projektuose, tad šį kartą duetas pasirodė Kauno publikai.
Staliukus teko rezervuotis iš anksto, nes susidomėjimas – itin didelis. Kalbinti klausytojai neslėpė, jog vos tik pasirodžius festivalio programai, suskubo ir užsiimti geriausias vietas.
„Bliuzas suteikia tam tikros vidinės laisvės, norisi tiesiog pasimėgauti akimirka“, – tarstelėjo viena kaunietė.
Restorano valdytojai džiaugėsi, kad „Kaunas Blues“ festivalis atrado jų erdves ir suteikia galimybę skleistis muzikai, gerai nuotaikai.
„Festivalis mus rado nuo pat pirmos dienos, kai tik jis prasidėjo, tai džiaugiamės kasmet galėdami pasveikinti bliuzo mėgėjus. Mes patys stebimės, kad tiek žmonių sutalpiname. Restorane yra tik 60 vietų, tačiau „Kaunas Blues“ festivalio metu būna ir daugiau nei 100 žmonių, tad yra vietos, kur šokti. Būna, kad ir terasoje, ir net gatvėje prasitęsia veiksmas, o muzika skamba tikrai garsiai. Tai tikrai geriausia diena metuose, nes susirenka daug mielų žmonių, kurie seniai nesimatė“, – kalbėjo viena „Žaliukės“ vadovių Vyginta Poderytė-Martinkienė.
Festivalis „Kaunas Blues“ rengiamas jau ketvirtą kartą. Šis renginys sujungia žinomiausias miesto vietas su bliuzo nuotaika.
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