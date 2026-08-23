Karmėlavoje atgijo Kotrynos Jogailaitės istorija

Teatralizuotoje misterijoje atgijo Kotrynos Jogailaitės gyvenimo istorija, kupina išbandymų, lemtingų pasirinkimų, tikėjimo ir vidinės stiprybės. Scenoje jos gyvenimo kelias buvo pasakojamas pasitelkiant skirtingas meno formas – teatrą, muziką, chorinį dainavimą ir šokį.
Misteriją režisavo Kristina Siurbytė, choreografiją kūrė Rasa Banevičiūtė, originalios muzikos autorius – grupės „Thundertale“ vokalistas ir kompozitorius Laurynas Baškys, o choro partijas aranžavo Pavel Pavlosyuk. Specialiai šiam kūriniui „Medalikos“ papuošalų kūrėja Irina sukūrė to laikotarpio įkvėptus papuošalus ir karūnas.
Kartu su L. Baškiu misterijoje pasirodė Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Akvilė Garbenčiūtė-Bučienė, grupės „Pikaso“ vokalistas Rokas Laureckis ir balerina Ana Buchovskaja-Zamulskienė.
Svarbia kūrybinės visumos dalimi tapo ir Kauno rajono Ramučių kultūros centro meno kolektyvai – Domeikavos laisvalaikio salės mišrus choras „Versmė“, vadovaujamas Rasos Endriukaitienės, tautinių šokių kolektyvas „Gūsis“, vadovaujamas Rasos Banevičiūtės, ir Voškonių laisvalaikio salės suaugusiųjų mėgėjų teatro „Siena“ aktoriai, vadovaujami Stanislavos Šumilaitės.
Teatralizuota misterija „KOTRYNA“ tęsė Karmėlavos kultūrinio identiteto stiprinimo iniciatyvas, kuriomis puoselėjamas Jogailaičių dinastijos istorinis palikimas ir siekiama sudaryti galimybes istoriją ne tik pažinti, bet ir patirti gyvai.
Premjerą stebėjo Seimo nariai Šarūnas Šukevičius ir Orinta Leiputė, Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja Rūta Černiauskienė, tarybos nariai, gausiai susirinkusi Karmėlavos bendruomenė ir kiti svečiai.
Naujausi komentarai