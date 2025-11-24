Kada ir kur nušvis eglutės Kauno rajone

Kauno rajono Kalėdų eglė
Lapkričio 28 d. 18 val.
Pilies takas 1, Raudondvaris
Giraitė
Lapkričio 29 d. 14.30 val.
Šv. Šeimos g. 2, Giraitė
Domeikava
Gruodžio 1 d. 18.30 val.
Domeikavos Lietuvos kankinių parkas (Bažnyčios g. 1)
Garliava
Gruodžio 2 d. 18 val.
Garliavos seniūnijos kiemas (Vytauto g. 62)
Voškoniai
Gruodžio 3 d. 17 val.
Voškonių parkas „Liepa“ (Taikos g. 3)
Babtai
Gruodžio 4 d. 18 val.
Babtų miestelio centras
Batniava
Gruodžio 4 d. 18 val.
Kultūros erdvė „Parko 7“ (Parko g. 7, Bubių kaimas)
Mastaičiai
Gruodžio 4 d. 18.30 val.
Mastaičių parkas (J. Lukšos g. 103)
Ringaudai
Gruodžio 4 d. 18.30 val.
Dagilių aikštė (Gėlių ir Žalgirio gatvių sankryža)
Karmėlava
Gruodžio 4 d. 19 val.
Karmėlavos B. Buračo gimnazijos parkas (Vilniaus g. 67)
Girionys
Gruodžio 5 d. 18 val.
Liepų alėja
Vilkija
Gruodžio 5 d. 18 val.
L. Armstrongo estrada Vilkijos miesto parke
Kulautuva
Gruodžio 5 d. 18.30 val.
Kulautuvos centras (Akacijų alėja)
Vandžiogala
Gruodžio 5 d. 19 val.
Vandžiogalos miestelio parkas
Kampiškiai
Gruodžio 6 d. 16 val.
Kultūros pieva (Kampiškių ir Giminių gatvių sankirta)
Saulėtekiai
Gruodžio 6 d. 17 val.
Saulėtekių laisvalaikio salės prieigos (Saulėtekių g. 89, Akuotų kaimas)
Zapyškis
Gruodžio 6 d. 18 val.
Senosios Zapyškio bažnyčios aikštė
Čekiškė
Gruodžio 7 d. 16 val.
Čekiškės miestelio aikštė prie bažnyčios
Lapės
Gruodžio 7 d. 16 val.
Lapių seniūnijos prieigos (A. Merkio g. 1, Lapės)
Rokai
Gruodžio 7 d. 17 val.
Rokų seniūnijos kiemas (Nemuno g. 14, Rokai)
Ilgakiemis
Gruodžio 9 d. 17.30 val.
Pajiesio g. 1 (Ilgakiemio laisvalaikio salė)
Akademija
Gruodžio 9 d. 18 val.
Akademijos eglynėlis (Pilėnų ir Tako gatvių kampas)
Ežerėlis
Gruodžio 10 d. 17.30 val.
Ežerėlio miesto aikštė
Linksmakalnis
Gruodžio 10 d. 18 val.
Linksmakalnio seniūnijos kiemelis (Liepų g. 7)
Kačerginė
Gruodžio 11 d. 17 val.
Liepų parkas (J. Janonio g. 4, Kačerginė)
Užliedžiai
Gruodžio 12 d. 18.30 val.
Užliedžių laisvalaikio salė (Ledos g. 2)
Taurakiemis
Gruodžio 13 d. 17 val.
Taurakiemio seniūnijos kiemas (T. Masiulio g. 6, Piliuona)
Liučiūnai
Gruodžio 14 d. 17 val.
Liučiūnų laisvalaikio salės prieigos (Sodų g. 2, Liučiūnų kaimas)
Kauno rajono muziejaus mandarinų eglė
Gruodžio 19 d.
Pilies takas 1, Raudondvaris
Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus
Gruodžio 24 d. 23.45 val.
Obelynės g. 8, Akademija
Naujausi komentarai