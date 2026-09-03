Į „Kaunas Blues“ atvyksta naujosios kartos bliuzo balsas iš Luizianos JOVIN WEBB

Jovin Webb muzikoje susitinka pietietiškas bliuzas, soul, gospel ir R&B, tačiau svarbiausias jo instrumentas – išskirtinis, sodrus balsas, skambantis taip, tarsi būtų sukaupęs gerokai daugiau gyvenimo nei jo savininkas.
Vos pasirodęs atlikėjo debiutinis albumas „Drifter“ atkreipė bliuzo pasaulio dėmesį ir įtvirtino Jovin Webb tarp ryškiausių naujosios kartos bliuzo atlikėjų, nuolat kviečiamu didžiausių JAV bliuzo festivalių bei transliuojamą JAV radijo stočių.
Baton Ružo apylinkėse užaugęs atlikėjas nuo mažens buvo apsuptas gospel muzikos, dainavo bažnyčioje, o vėliau metų metus grojo Luizianos baruose ir klubuose.
Nacionalinį dėmesį jis pelnė 2020-aisiais, pasirodęs „American Idol“ – jo pasirodymai pasiekė konkurso dešimtuką, o Lionelis Richie Jovino balsą pavadino „sodriu barbekiu padažu“.
Tačiau televizijos šou Jovinui Webb buvo tik pradžia.
2024-aisiais „Blind Pig Records“ išleistas debiutinis albumas „Drifter“, prodiusuotas daugkartinio „Grammy“ laureato Tom Hambridge, atskleidė Joviną kaip savitą šiuolaikinio Pietų bliuzo balsą.
Šiemet jo istorija tęsiasi – rugsėjo 18-ąją pasirodys antrasis albumas „Son of a Sinner“, kuriame bliuzas, gospelas ir pietietiškas rokas tampa atvira istorija apie tikėjimą, pagundas, klaidas ir bandymą susitaikyti su savo praeitimi.
Jovin Webb – puikus pavyzdys, kaip bliuzas gali skambėti šiandien: išsaugodamas savo šaknis, bet kalbėdamas apie dabartinio žmogaus gyvenimą. Jo kūryboje nėra bandymo atkurti praeitį – čia bliuzas yra gyvas, asmeniškas ir augantis.
Tą vakarą scenoje – ir „ALMARE“
Prieš Jovin Webb pasirodys tarptautinis projektas „Almare“, į „Kaunas Blues“ suburiantis keturis iš skirtingų muzikinių pasaulių kilusius atlikėjus – britų gitaristą ir Roberto Planto bendražygį Justin Adams, marokietę Yousra Mansour, Pietų Italijos muzikos tradicijų puoselėtoją Alessia Tondo ir smuikininką bei perkusininką Mauro Durante.
Tai projektas, kuriame skirtingos kultūros ne konkuruoja, o kalbasi viena su kita – o kiekvienas gyvas pasirodymas improvizacijos dėka tampa savitas ir nenuspėjamas.
„Kaunas Blues“ festivalis vyks:
Spalio 8 d. – Volfas Engelman Galerijoje, spalio 9-10 d. Kauno sporto halėje ir stoties rajone.
Daugiau informacijos ieškokite: www.gmgyvai.lt.
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
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