Festivalis Gedimino Zujaus kieme

Savaitgalį joje ūžė tarptautinis festivalis „Šančiai Inn Jazz’25“. Dalyviai – iš JAV, Anglijos, Latvijos, Jamaikos ir Lietuvos, o nuotoliu – ir iš Australijos, žiūrovai – ir šančiškiai, ir atvykę iš toliau. Atlikėjų iš viso – 35. Tai šio festivalio rekordas.
„Ankstesniuose mūsų susibūrimuose-festivaliuose nėra buvę, kad tiek daug koncertuotų jaunimo ir iš tiek šalių. Šiemečiame festivalyje labai daug jaunimo, ir labai gabaus jaunimo“, – džiaugėsi G. Zujus.
Vasaromis jis rengia tarptautines kūrybines stovyklas. Lankydamasis Australijoje, Singapūre, Naujojoje Zelandijoje ir ten rengdamas kūrybines dirbtuves, jų dalyvius taip pat kvietė į Šančius.
„Atvažiavo ir tapo mūsų dalimi“, – kalbėjo G. Zujus. „Šančiai Inn Jazz’25“ australai negalėjo tiesiogiai dalyvauti, bet dalyvavo nuotoliu vaizdo ir garso tiltu.
„Mano tikslas – sujungti visus, toli gyvenantiems – kitoje Žemės pusėje – leisti pajusti, kad jie mums reikalingi, kad jų čia laukiame. Mačiau ir jaučiau, kad jie jautė šią šilumą. Man tai buvo pasiekimas“, – teigė G. Zujus ir prabilo apie tai, kad ypač šiandien, susiklosčius tokiai geopolitinei situacijai, Lietuvai labai svarbu turėti kuo daugiau šalies patriotų ir nuoširdžių draugų.
Kaip tikrame gyvenime, sekmadienį buvo visko: kai kas vėlavo, kai kas kai ką pamiršo, kai kas nesusijungė, neveikė, dingo elektra, šildymas, elektra atsirado, šildymas – ne, tačiau nuostabi atmosfera nustelbė visus šiuos nedidelius nesklandumus.
Kiemas buvo tapęs jaukia koncertų sale su pikniku. Skambėjo būgnai, gitara, bosinė gitara, kontrabosas, saksofonas, fortepijonas, klavišiniai, vokalas.
G. Zujus negalėjo įvardyti, kiek tokių iniciatyvų jau įgyvendinta. Sprendė, kad didesnių renginių riba reikėtų imti 2018 m. Tai tapo stimulu kitoms idėjoms Šančiuose atsirasti ir būti įgyvendintoms.
„Vieni kitus papildome“, – apie aktyvų Šančių kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą ir entuziastus, kurie to ėmėsi, sakė G. Zujus.
Beje, šiame name Servitutų gatvėje jis užaugo. Mama Gražina Zujienė kelis dešimtmečius dirbo J. Naujalio muzikos gimnazijoje. Vienuoliktokai pas juos kieme, kaip pasakojo G. Zujus, susirinkdavo ruoštis stojimui į konservatoriją.
„Muzikuodavo, skambėdavo įrašai, grodavo. Mama jiems ir blynų kepdavo. Būdavo pilnas kiemas ir mokinių, ir muzikos“, – pamena kaunietis. Klasėje buvo populiarūs jo gimtadieniai. Tarp bendraklasių vykdavo netgi savotiška konkurencija, kurie bus pakviesti, – taip būdavo įdomu ir linksma tame didžiuliame kieme. Įdomu iki šiol.
