Festivalis „Avanti“ baigėsi: Kaune nuskambėjo istorinis Lietuvos orkestrų susitikimas

Renginys pirmą kartą šalies istorijoje vienoje programoje subūrė visus profesionalius Lietuvos kamerinius orkestrus, sutraukė sausakimšas išskirtinio skambesio ištroškusių klausytojų sales ir įrodė, kad kamerinė muzika Kaune gali skambėti kaip niekada garsiai bei vienijančiai.
Rugsėjo 24–spalio 10 dienomis vykęs festivalis Kauną pavertė bene pagrindine šalies klasikinės muzikos ašimi. Šešiuose nemokamuose koncertuose klausytojai turėjo retą galimybę vienoje vietoje išgirsti visus profesionalius šalies kamerinius orkestrus – nuo festivalio šeimininkų VDU kamerinio orkestro iki Lietuvos, Šv. Kristoforo, Klaipėdos kamerinių orkestrų bei Šiaulių „Camerata Solaris“. Vienoje scenoje susitikę kolektyvai klausytojams leido išgirsti ir palyginti skirtingus orkestrų charakterius bei atlikimo manierą.
„Avanti“ organizatoriai neslėpė, kad jubiliejinio renginio apimtis ir gausūs klausytojų srautai pranoko lūkesčius, o atmosfera VDU Didžiojoje auloje kūrė ypatingą bendrystės jausmą:
„Festivalis išsipildė būtent taip, kaip nedrąsiai svajojau – vienoje scenoje subūrus Lietuvos kamerinius orkestrus. Sąmoningai rinkomės sudėtingą, gilią programą ir nepataikavome klausytojui, todėl buvo itin gera girdėti tiek daug gražių žodžių. Kaip taikliai pastebėjo VDU Kamerinio orkestro vyriausiasis dirigentas Vytautas Lukočius – ne visada turi būti tik linksma, svarbu ir rimtai pagroti“, – su šypsena dalijosi festivalio vadovė Rita Bieliauskaitė.
Vienoje scenoje susitikę kolektyvai atskleidė skirtingus savo charakterius, atlikimo manierą bei retai kartu matomą įvairovę. Atlikėjai atviravo, kad groti išskirtine akustika pasižyminčioje VDU Didžiojoje auloje buvo ypatinga patirtis.
Kauno muzikos akademijoje nuo 1999 metų dėstęsis smuikininkas bei dirigentas, ,,Camerata Solaris“ meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Čepinskis teigė, kad grįžimas į šias erdves tapo itin jaudinančiu momentu: jo teigimu, sugrįžti prie grynos styginių sudėties tokiame festivalyje buvo ir didžiulė atsakomybė, ir vienas malonumas, nes groti šiose patalpose – tarsi groti namuose.
Išskirtinis dėmesys festivalyje skirtas lietuviškai muzikai. Pasak Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovo Mindaugo Bačkaus, festivalio programa siekta priartinti klausytojus prie itin įvairios ir vertingos lietuvių kompozitorių kūrybos, o šiltas Kauno publikos priėmimas leido šią muziką perduoti betarpiškai – be tarpininkų, su tikėjimu ir meile.
Stiprią šalies orkestrų bendrystę pabrėžė ir Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio orkestro meno vadovas bei vyriausiasis dirigentas Modestas Barkauskas: „Gera matyti, kad Lietuvoje turime tiek puikių kamerinių orkestrų, reprezentuojančių savo miestus. Kiekvienas jų – skirtingas, turi savitą muzikinį braižą, todėl buvo įdomu pamatyti, kokias programas jie pasirinko ir kaip pristatė save. Smagu, kad festivalis „Avanti“ subūrė mus ir suteikė progą pajusti, kokia turtinga Lietuvos kamerinių orkestrų scena.“
Daugiau nei dvi savaites trukusios šventės metu klausytojai mėgavosi ne tik brandžia klasika, bet ir specialiomis premjeromis. Festivalį vainikavo uždarymo koncertas, kuriame skambėjo naujas Zitos Bružaitės kūrinys „Lux mira“.
Tiesiogiai premjeroje grojusio Lietuvos kamerinio orkestro koncertmeisterė Irma Bakševičienė pabrėžė kūrinio atneštą šviesą bei ramybę: „Z. Bružaitės kūrinio premjera koncertui suteikė ypatingą atmosferą – tai be galo jautri ir šviesi muzika, kokia yra ir pati jos autorė. Šiais neramiais laikais toks skambesys gali nuraminti, įnešti vilties, todėl mums buvo didelė garbė pirmiesiems atlikti šį kūrinį.“
Jubiliejinis 15-asis „Avanti“ paliko ne tik pilnų salių prisiminimus, bet ir papildė šalies muzikos aukso fondą dviem naujomis lietuviškomis premjeromis. Šeši išskirtiniai koncertai tapo ryškiu akcentu šalies muzikos žemėlapyje, patvirtinusiu, kad Kaunas yra itin imlus bei atviras aukštajai kultūrai. Organizatoriai dėkojo visiems atlikėjams, partneriams bei klausytojams, kurių dėka mieste kuriamas ilgalaikis klasikinės muzikos fenomenas, o padovanotos patirtys klausytojų atmintyje skambės dar ilgai.
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