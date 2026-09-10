Europos paveldo dienų metu Ąžuolyno biblioteka atvers trapų medinio Žaliakalnio pasaulį

Rugsėjo 18–27 dienomis Ąžuolyno biblioteka kvies į Europos paveldo dienoms skirtą nemokamų renginių ciklą „Trapus paveldas: medinio Žaliakalnio atvertys“. Kauno Žaliakalnis – istorinė laikinosios sostinės dalis, kurioje per šimtmečius, gamtos ir kultūros dermėje susiformavo unikalus gamtinis, kultūrinis, istorinis ir architektūrinis kraštovaizdis. Žaliakalnyje yra išlikę apie 200 tarpukario medinio modernizmo laiku išaugusių savitos architektūros pavyzdžių. Kauno tarpukario architektūra įrašyta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, didžioji Žaliakalnio dalis patenka į šią teritoriją.
Programoje paskaitos, ekskursijos, dirbtuvės
Paskaitose, ekskursijose, kūrybinėse dirbtuvėse ir susitikimuose drauge su paveldo tyrėjais, menotyrininkais, istorikais ir architektais bus galima pažinti ne tik Žaliakalnio medinę architektūrą, bet ir už namų fasadų išlikusius interjerus, žaliakalniečių šeimų istorijas ir privačias medinio paveldo išsaugojimo iniciatyvas. Iš viso Europos paveldo dienų metu planuojama surengti dešimt nemokamų renginių: septynias ekskursijas, dvi paskaitas ir kūrybines istorinių baldų restauravimo dirbtuves. Projektą Ąžuolyno biblioteka įgyvendins bendradarbiaudama su Kauno kurčiųjų centru, Kauno kolegija, VšĮ Statybų kultūros fondu ir Jono Prapuolenio studija.
Renginių ciklą rugsėjo 18 dieną pradės meno istorikės, Kauno kolegijos dėstytojos dr. Aistės Dičkalnytės paskaita „XX a. tarpukario Kauno Žaliakalnio medinių namų interjerai“. Joje bus pristatomi tarpukario medinių namų interjerų estetiniai bruožai, naudotos medžiagos, baldų dizainas ir modernėjančios miestiečių kultūros atspindžiai. Rugsėjo 19 dieną Kauno kolegijos dėstytojas, restauratorius Aurelijus Blažinauskis ir dr. Aistė Dičkalnytė ves kūrybines dirbtuves „Istorinių baldų dangų atnaujinimas“. Teorinėje ir praktinėje užsiėmimo dalyse dalyviai susipažins su XIX–XX amžiais naudotomis baldų dangomis, išbandys darbą su šelaku, aliejais ir kitomis natūraliomis medžiagomis bei sužinos, kokius restauravimo darbus galima atlikti savarankiškai, o kada būtina kreiptis į specialistus. Rugsėjo 22 dieną istorikas, Ąžuolyno bibliotekos vyresnysis bibliografas dr. Mindaugas Balkus skaitys paskaitą „Medinės architektūros paveldas Žaliakalnio raidos kontekste“. Joje Žaliakalnio istorija bus apžvelgiama nuo XIX amžiaus vidurio iki šių dienų, aptariant šios miesto dalies urbanizaciją, tarpukario medinės architektūros plėtrą ir šiuolaikinius jos išsaugojimo iššūkius. Rugsėjo 25 dieną startuos ir dvi dienas tęsis privačių medinės Žaliakalnio architektūros erdvių pristatymas visuomenei: ekskursijų dalyviai turės unikalią progą apsilankyti Jono Prapuolenio studijoje. Ekskursijose bus pristatoma gyvenamoji aplinka, šeimos paveldo kolekcija ir Jono Prapuolenio sūnaus, restauratoriaus Bangučio Prapuolenio puoselėjama meistrystės tradicija. Taip pat rugsėjo 25-26 dienomis vyks ekskursijos po VšĮ Statybų kultūros fondo įkūrėjo, architekto Povilo Konkulevičiaus fondą. Lankytojai išvys iš nykstančių ar griaunamų Žaliakalnio medinių pastatų išsaugotas duris, langus, rankenas, furnitūrą ir kitus artefaktus. Taip pat bus pristatytas 1931 metais statytas medinis namas, kadaise priklausęs architekto proseneliui Kaziui Kerpei.
Rugsėjo 27 dieną projekto baigiamuoju akcentu taps ekskursija po Žaliakalnį gestų kalba, kurią rengs ir ves Kauno kurčiųjų centro bendruomenės nariai, bendradarbiaudami su Ąžuolyno bibliotekos Kaunistikos grupe. Ekskursijoje bus pristatomas architektūrinis, istorinis ir kultūrinis Žaliakalnio savitumas. Šia veikla siekiama ne tik pritaikyti informaciją klausos negalią turintiems žmonėms, bet ir įtraukti kurčiųjų bendruomenę į paties paveldo pasakojimo kūrimą. Projekto rengėjai pabrėžia, kad kultūros paveldas turi būti prieinamas visiems, o skirtingos komunikacijos formos gali atverti naujų būdų miesto istorijai pažinti.
Visi renginiai lankytojams bus nemokami. Informacija apie registraciją, tikslų renginių laiką ir susitikimo vietas skelbiama Ąžuolyno bibliotekos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram), Kultūros paveldo departamento sklaidos šaltiniuose.
Projektą finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Renginių programa
Rugsėjo 18 d. 18.00 val.
Dr. Aistės Dičkalnytės paskaita „Medinių interjerų spindesys ir skurdas. XX a. tarpukario Kauno Žaliakalnio medinių namų interjerai“
Ąžuolyno biblioteka, Donelaičio g. 8.
Rugsėjo 19 d. 11.00 val.
Edukacinės dirbtuvės „Raudonmedžio rojaus paslaptys. Istorinių baldų dangų atnaujinimas“. (Dr. Aistė Dičkalnytė – teorinė dalis, Aurelijus Blažinauskis – praktinė)
Būtina registracija el. paštu [email protected]
Ąžuolyno biblioteka, Donelaičio g. 8
Rugsėjo 22 d. 18.00 val.
Dr. Mindaugo Balkaus paskaita „Trapaus paveldo beieškant. Medinės architektūros paveldas Žaliakalnio raidos kontekste“
Ąžuolyno biblioteka, Donelaičio g. 8
Ekskursijos
Rugsėjo 25 d.
15.00 val. Ekskursija po Jono Prapuolenio studiją (Bangutis Prapuolenis, Gerda Jorūnė Prapuolenytė)
Kaunas, Eivenių g. 5
18.00 val. Ekskursija po architekto Povilo Konkulevičiaus fondą
Kaunas, Dzūkų g. 5
Būtina registracija į ekskursijas el. paštu [email protected]
Rugsėjo 26 d.
10.00 val. Ekskursija po Jono Prapuolenio studiją (Bangutis Prapuolenis, Gerda Jorūnė Prapuolenytė)
Kaunas, Eivenių g. 5
13.00 val. Ekskursija po Jono Prapuolenio studiją (Bangutis Prapuolenis, Gerda Jorūnė Prapuolenytė)
Kaunas, Eivenių g. 5
15.00 val. Ekskursija po architekto Povilo Konkulevičiaus fondą
Kaunas, Dzūkų g. 5
18.00 val. Ekskursija po architekto Povilo Konkulevičiaus fondą
Kaunas, Dzūkų g. 5
Būtina registracija į ekskursijas el. paštu [email protected]
Rugsėjo 27 d. 12.00 val.
Kauno kurčiųjų bendruomenės atstovų ekskursija po Žaliakalnį. Veda kurčiųjų bendruomenės nariai. Ekskursija bus vedama gestų kalba. Kontaktai pasiteiravimui: el. paštu [email protected]
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