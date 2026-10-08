 Dėl kapitalinio remonto Kauno menininkų namai laikinai persikelia į senamiestį

Dėl kapitalinio remonto Kauno menininkų namai laikinai persikelia į senamiestį

2026-10-08 14:54
Pranešimas spaudai

Nuo spalio 16 d. Kauno menininkų namų (KMN) pastatas, įsikūręs V. Putvinskio g. 56, bus laikinai uždarytas – čia prasidės kapitalinio remonto ir restauravimo darbai, kurie, planuojama, truks iki pusantrų metų. Tuo metu kultūros įstaiga savo veiklą tęs naujoje erdvėje Kauno senamiestyje.

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Nuo politikos
iki kultūros

Paskutinį kartą lankytojai galės apsilankyti KMN pastate spalio 15 d., uždarymo išvakarėse. 18 val. jų lauks nemokama ekskursija, kurios metu bus galima iš arčiau pažvelgti į pastato erdves ir pažinti jų istoriją, o 19 val. – grupių „Keista bjauri žuvis“ ir „Tunnel“ koncertas. Spalio 13 d. čia taip pat vyks eksperimentinio skaitymo ir performansų renginys „Juodraštis“.

Naujai pritaikomas istorinis pastatas

1930 m. pagal architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą pastatytas KMN pastatas po remonto bus geriau pritaikytas lankytojams ir kultūrinei veiklai. Bus perplanuoti pastato aukštai, įrengtas liftas ir asmenims su negalia pritaikyti tualetai. Taip pat bus atnaujinta elektros instaliacija, vėdinimo ir šildymo sistemos.

Remonto metu numatoma pagerinti akustines sąlygas pirmojo aukšto salėje ir antrojo aukšto galerijoje. Kartu bus siekiama išsaugoti pastato architektūrinį charakterį ir autentiškus elementus – sienas, lenktų formų duris bei jame esančius meno kūrinius, pavyzdžiui, dailininko Vytauto Banio vitražinius langus ir dailininkės Aldonos Keturakienės keraminį pano „Pėdsakas“.

L. Mykolaičio nuotr.

Kapitalinio remonto ir restauravimo darbus atliks MB „Autostatyba“. Bendra planuojamų darbų vertė – 1 407 857,47 Eur.

KMN veikla persikelia į senamiestį

Kol bus remontuojamas pastatas V. Putvinskio gatvėje, KMN laikinai įsikurs M. Daukšos g. 34, Kauno senamiestyje. Tai kauniečiams puikiai pažįstama vieta – 1992-2017 m. čia veikė Kauno mažasis teatras, o 2018-2022 m. pastatas buvo naudojamas kaip „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ kultūros, jaunimo, bendruomenių, mokymosi ir renginių erdvė „TEMPO“.

Naujoje vietoje KMN toliau tęs įprastą veiklą – čia veiks skaitykla, galerija ir Kultūros infocentras, vyks slemai, koncertai, edukacijos ir kiti įstaigos organizuojami renginiai.

Planuojama, kad į atnaujintus Kauno menininkų namus V. Putvinskio gatvėje lankytojai galės sugrįžti 2028 m. pavasarį.

Šiame straipsnyje:
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Kauno menininkų namai

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