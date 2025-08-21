Dariaus ir Girėno stadioną užplūdo minia Post Malone gerbėjų

Iš viso „The BIG ASS World Tour” sudaro net 47 pasirodymai, iš kurių 20 Europoje.
Nors bilietai ir brangūs, tačiau į koncertą Dariaus ir Girėno stadione plūdo minios žmonių. Tarp vykstančių į koncertą dominavo jaunesnio amžiaus Post Malone gerbėjai. Jie buvo smagiai nusiteikę, kai kurie džiaugsmingai pozavo portalo kauno.diena.lt fotografui. Prie stadiono vyravo šventinė nuotaika.
Vakaro programą pradės viena ryškiausių Lietuvos muzikos scenos žvaigždžių – Justinas Jarutis.
Po koncerto numatomi eismo ribojimai Parodos kalnu, tarp K. Petrausko gatvės ir Vytauto prospekto. Iškart po renginio nebus galimybės privažiuoti prie stadiono prieigų – šia arterija bus praleidžiamas tik viešasis transportas ir vietos gyventojai. Besibaigiant koncertui iš K. Donelaičio g. nebus galima sukti kairėn, taip pat į Parodos kalną nebus galimybės pakilti atvažiuojant Vytauto prospektu. Pareigūnai užtvaromis pasitiks ir keliaujančius K. Petrausko g. bei Vydūno alėja.
Kauniečiai ir miesto svečiai, po koncerto norintys išsikviesti pavežėjus, tą padaryti galės Tunelio gatvėje, nusileidę į Dainų slėnį. Pavežėjų atvykimo ir išvykimo vieta – Dainų slėnio parkingo aikštelė.
