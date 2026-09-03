Dar viena skaitymo vasara Kaune: skaityklos parkuose aplankytos beveik 30 tūkstančių kartų

Vasaros skaityklos miesto parkuose – tęstinis bibliotekos projektas, skatinantis skaitymą ir didinantis kultūros decentralizaciją, suteikiant kokybiškas paslaugas net ir nuo miesto centro nutolusiuose mikrorajonuose, priartinantis biblioteką prie skaitytojų ir kviečiantis atrasti jos teikiamą naudą.
Šiose bibliotekos vasaros ambasadose buvo galima vietoje skaityti ir į namus skolintis knygas, pavartyti naujausią spaudą, žaisti stalo ir lauko žaidimus, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei edukacijose.
Skaityklose vyko koncertai, knygų pristatymai, susitikimai, literatūriniai piknikai liepos pirmadieniais, pasidainavimai ir pasišokimai, miško maudynės, žaidiminės jogos užsiėmimai vaikams, edukacijos ir paskaitos įvairiomis temomis, jose buvo organizuojamos vaikų vasaros stovyklų veiklos.
Kauniečius ir miesto svečius džiugino Nedos Malūnavičiūtės ir Richardo Banio, Kazimiero Likšos, Sauliaus Petreikio, „Baltojo Kiro“, Gyčio Ambrazevičiaus ir kiti koncertai.
Į susitikimus su skaitytojais atvyko jų mylimi autoriai: Vaiva Rykštaitė, Benas Bėrantas, Tomas Dirgėla, Aušrinė Tilindė, Simonas Jazavita, Irena Buivydaitė, Gina Viliūnė, Marius Čepulis ir kiti.
Skaityklos Dainavos, Kalniečių ir Santarvės parkuose iš viso aplankytos 29 773 kartus, jose suorganizuoti 63 renginiai, kurie sulaukė 6 513 lankytojų. Iš skaityklų į namus pasiskolintos 566 knygos.
Tikimasi, kad pamilę apsilankymus vasaros skaityklose, žmonės į bibliotekas sugrįš ir orams atvėsus bei atras Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos skyrius ir padalinius, kurių platus tinklas – net 21 biblioteka – veikia visame mieste.
Vasaros skaityklų miesto parkuose projektą Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka vysto jau keletą metų. Pirmoji, Kalniečių parko skaitykla, buvo įkurta 2022-aisiais kaip Kauno – Europos kultūros sostinės programos dalis.
Skaityklai sulaukus sėkmės, vėliau įkurtos jau trys tokios skaityklos. Praėjusią vasarą skaityklų lankytojų skaičius buvo labai panašus kaip ir šiais metais, tad matyti, kad tokios bibliotekos po atviru dangumi jau yra subūrusios savo auditoriją, sugrįžtančią kasmet.
Skaityklų parkuose įrengimą ir veiklą organizuoja Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
Partneriai: Dainavos, Eigulių ir Šilainių seniūnijos, Kauno kultūros centras.
Naujausi komentarai