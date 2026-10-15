„Bliuzas jungia“ – kartais net iki piršlybų scenoje!

Vienu ryškiausių festivalio publikos favoritų tapo amerikiečių atlikėjas Jovin Webb. Jo koncertas įsiminė ne tik dėl galingo Luizianos bliuzo, bet ir dėl ypatingos akimirkos: pasirodymo metu atlikėjo būgnininkas pasipiršo savo mylimajai, iki tol buvusiai tarp žiūrovų. Jai užlipus ant scenos, koncertas trumpam virto asmenine meilės švente, kurioje dalyvavo ir visa publika.
„Kaunas Blues“ buvo pilnas staigmenų. Kita jų – ant scenos numčekus sukęs svečias iš Ispanijos César „Little Bird Rock“. Pernai jis pasirodė festivalio jam sesijoje, o šiemet į Kauną sugrįžo jau kaip svečias. Į jam sesijas įsitraukė gausus būrys muzikantų, keitėsi instrumentai, stiliai ir improvizacijos, o kiekvienas vakaras turėjo savitą istoriją.
Šeštadienį bliuzas „išėjo“ į miestą. Muzika skambėjo geležinkelio ir autobusų stotyse, požeminėje perėjoje, kavinėse bei baruose. Klausytojai galėjo išgirsti labai skirtingų stilių pasirodymus – nuo bliuzo ir roko iki klezmerio, psichodelikos bei Afrikos ritmų. Kartu tai buvo proga atrasti autentiškas Kauno vietas, kuriose gyva muzika trumpam tapo kasdienio miesto gyvenimo dalimi.
Festivalio atidaryme publiką užbūrė ir Brushy One String – Jamaikos muzikantas, įrodantis, kad kartais vienos stygos pakanka sukurti nepamirštamą muzikinę patirtį.
O spalio 9-ąją klausytojus į skirtingų Viduržemio jūros pakrančių garsų kelionę pakvietė ALMARE, prieš tai, kai sceną užvaldė Jovin Webb. Paskutinį festivalio vakarą Robbin Kapsalis ir Sugaray Rayford pasirodė su gausia italų gitaristo Luca Giordano suburta muzikantų komanda.
„Kaunas Blues 2026“ baigėsi, bet jo istorijos liko.
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Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
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