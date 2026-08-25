 Biblioteka kviečia į sezono uždarymo renginius Kauno parkuose

Biblioteka kviečia į sezono uždarymo renginius Kauno parkuose

2026-08-25 11:05
Pranešimas spaudai

Dar vieną vasarą knygomis po atviru dangumi mėgautis kvietusios Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos skaityklos Dainavos, Kalniečių ir Santarvės parkuose rengiasi atsisveikinti iki kitų metų. Kauniečiai ir miesto svečiai šią savaitę kviečiami net į tris nemokamus šių bibliotekos vasaros ambasadų uždarymo renginius.

<span>Biblioteka kviečia į sezono uždarymo renginius Kauno parkuose</span>
Biblioteka kviečia į sezono uždarymo renginius Kauno parkuose / Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuotr.

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iki kultūros

Rugpjūčio 26 d. laukia ketvirtojo Dainavos parko skaityklos sezono pabaigtuvės. Trečiadienio vakarą 18 val. biblioteka kviečia į jaukų ir nuoširdų akustinį „Baltojo Kiro“ pasirodymą, kuriame apsilankiusieji dar vieną skaityklos vasarą palydės dainuodami ir šokdami drauge su grupės vokalistu ir gitaristu Tautvydu Pauliumi Augustinu. Skaityklos vieta Dainavos parke – šalia tvenkinio. 

Baltasis kiras
Baltasis kiras / Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuotr.

Santarvės parko skaitykla Šilainiuose trečiąjį sezoną užbaigs pokalbiais apie mus supančią aplinką. Rugpjūčio 27 d. 18 val. čia lankysis gamtos tyrinėtojas ir fotografas Marius Čepulis, kuris šįkart kvies atsigręžti į augalus ir papasakos, kaip jie šnekasi, bendrauja, mokosi, skaičiuoja, mato, jaučia, o taip pat – kuo augalai svarbūs. „Į pomidorą jūs jau niekada taip pat nebežiūrėsit.“ – kviesdamas į skaityklos sezono uždarymui skirtą susitikimą intriguoja M. Čepulis. Skaityklos vieta – šalia pagrindinio įėjimo į parką. 

Marius Čepulis
Marius Čepulis / Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuotr.

Ilgiausiai, nuo pat 2022 m., veikiančios Kalniečių parko skaityklos penktąjį sezoną uždarys dar vienas koncertas. Rugpjūčio 28 d., penktadienį, 18 val. čia pasirodys dainų autorius ir atlikėjas Gytis Ambrazevičius, kuris klausytojų simpatijas yra pelnęs ne tik melodingomis dainomis, bet ir vaizdingais, kartais ironiškais tekstais, kuriuose telpa kasdienybės istorijos, kelionės, meilė ir gyvenimo paradoksai. Jaukiame koncerte susitiks poezija, muzika ir nuoširdus pasakojimas, o programoje skambės akustinė gitara, balsas, lūpinės armonikėlės, indiška bansuri fleita bei kiti instrumentai, suteikiantys dainoms netikėtų spalvų. Skaityklos vieta Kalniečių parke – šalia naujos vaikų žaidimų aikštelės.

Gytis Ambrazevičius
Gytis Ambrazevičius / Ryčio Šafranausko nuotr.
Šiame straipsnyje:
biblioteka
renginys
koncertas
parkas

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Komentarai

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Komentarai

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Kns
Biblioteka kviecia o kokia padetis parkuose po audros neivertina? Buvo gi info kad del sugumo nesilankyti parkuose ir miskuose...Iki treciadienio tikrai Dainavos parke nesutvarkys ..
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