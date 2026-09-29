Vairuotojai kraipo galvas: Kaune atsirado dar nematyti ženklai

Viena painiausių vietų Kauno vairuotojams – naujasis aplinkkelis ties Ateities plentu. Čia ne vienas pasiklysta ar pasuka ne ten, o avarijų nutinka beveik kasdien. Savivaldybė nusprendė situaciją spręsti naujais ženklais. Mieste atsirado ryškūs, iš toli matomi stendai su užrašu „Praleisk automobilį“.
„Pasikeitus eismo tvarkai, žmonės važiavo kaip pagrindiniu keliu, nors turėjo praleisti iš dešinės atvažiuojančius automobilius. Manome, kad dėl to reikėjo papildomo informacinio stendo“, – aiškino Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Pasak vairuotojų, toks ryškus ženklas prie pat kelio labiau blaško, nei padeda. Esą ne iš karto aišku, ar prie jo reikia sustoti, ar ką nors praleisti.
„Ar mane praleisti, ar kitą praleisti – nelabai iš karto gali suprasti“, – sakė vietos gyventojas.
„Papildomas ženklas, bet kam jis reikalingas? Tik įneša chaoso, užtenka čia tų ženklų“, – neslėpė kaunietis.
Vairavimo ir saugaus eismo specialistai teigė, kad naujoji sankryža yra ne tik nesaugi – klaidų esą padaryta dar ją projektuojant.
„Kelia iššūkių ir perprojektuoti. Perorganizuoti eismą derėtų, nes kitų būdų, kaip įspėti vairuotoją, nėra. Jei pastatyti „STOP“ ženklą, tuomet reikia keisti pagrindinį kelią. Čia galvosūkis nemažas“, – tvirtino vairavimo mokyklos „ARV-Auto“ vadovas Valdas Šlepikas.
Pasak vairavimo mokyklos vadovo, lietuviškas užrašas ant stendo gali būti neaiškus ir užsienio vairuotojams.
„Atvažiuoja svečiai, o ženklas parašytas lietuvių kalba. Kiek pas mus yra asmenų, kurie nekalba lietuviškai? Kiek jie supranta?“ – svarstė V. Šlepikas.
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Teigiama, kad ir pradedantiesiems vairuotojams sunku paaiškinti, kodėl jie turėtų vadovautis ženklinimu, kurio oficialiose Kelių eismo taisyklėse nėra.
„Visada paaiškinimus norime grįsti galiojančiais teisės aktais ir turime koliziją su rombais. Kelių eismo taisyklėse nėra, o jie yra“, – kalbėjo V. Šlepikas.
Savivaldybės opozicijos atstovai įsitikinę, kad naujasis ženklas ne tik kelia klausimų, bet ir yra pastatytas netinkamoje vietoje.
„Jis visų pirma stovi per arti sankryžos, tad nelieka laiko susivokti, kad vairuotojas, važiuodamas tiesiai, turi praleisti kliūtį iš dešinės“, – teigė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Kauno taryboje seniūnė Vaida Pranarauskaitė.
Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad prie kelio negalima statyti bet kokių ženklų ar stendų pavadinus juos kitaip.
„Jei mes ką norėsime, tą susižymėsime, kiek dar ženklų atsiras? Kelių direkcija draudžia tokius dalykus“, – sakė V. Pranarauskaitė.
Savivaldybė savo ruožtu teigė, kad šių stendų specialiai derinti nereikia. Esą jie nėra laikomi kelio ženklais.
„Tai informacinis ženklas ir nėra Kelių eismo taisyklėse nurodytas ženklas. Tokie ženklai, pasikeitus eismo organizavimui, naudojami“, – aiškino M. Matusevičius.
Į Kaune atsiradusias naujoves dėmesį atkreipė ir susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jis teigė, kad situaciją turėtų įvertinti Transporto saugos administracija.
„Tikrai perduosime Transporto saugos administracijai, kad įvertintų, kas tai yra. Aš jau kelis kartus sakiau, kad savivaliavimas nėra tinkama forma. Pirmiausia reikia ateiti, kalbėti, spręsti ir priimti sprendimus“, – tikino politikas.
Vis dėlto, anot Kauno valdžios, jei bus poreikis, tokių stendų su užrašu „Praleisk automobilį“ mieste galėtų atsirasti ir daugiau.
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