Užfiksuota: raudoniau nebūna

Viename vaizdo įraše matyti, kaip autovežis pralekia pro raudoną šviesoforo signalą.
„Raudoniau nebūna“, – rašoma prie vaizdo įrašo.
Greičiausiai vaizdas užfiksuotas Kaune, Savanorių prospekte, netoli Kalniečių parko.
Akylesni internautai pastebėjo: „Ir dar A juostoj.“
Kitose eismo juostose transporto priemonės prie draudžiančio važiuoti šviesoforo signalo sustoja.
„Reidas TV“ vaizdo įrašai.
Kitas galimas KET pažeidimas užfiksuotas Kaune, Jonavos gatvėje.
„Ai, kas bus, tas bus“, – rašoma prie vaizdo įrašo.
Čia matyti, kaip automobilis „Audi“ per ištisinę juostą, prieš pat pėsčiųjų perėją, persirikiuoja į pirmą eismo juostą. Taip „Audi“ apvažiuoja prieš ją antroje eismo juostoje stabtelėjusį automobilį.
Trečiame vaizdo įraše užfiksuota, kaip magistraliniame kelyje Vilnius-Kaunas autobusiukas važiuoja šalikele. Kiti automobiliai važiuoja pirma ir antra eismo juosta.
Primename, kad važiuoti šalikele magistralėje/greitkelyje yra draudžiama. Šalikelė yra skirta tik avariniam sustojimui, o ne ja važiuoti ar aplenkti kitą transporto priemonę.
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