Dėmesio: kelioms dienoms keisis septynių autobusų maršrutai

Kaip pranešė bendrovė „Kauno autobusai“, pokyčiai palies 3-iojo, 17-ojo, 31-ojo, 34-ojo, 39-ojo, 40-ojo ir 63-iojo maršrutų autobusus.
Šių maršrutų autobusai laikinai važiuos apylanka – Baltų prospektu, Prūsų gatve ir Baltijos gatve. Vėliau jie grįš į įprastas savo trasas.
Keleivių prašoma atkreipti dėmesį į laikinus maršrutų pakeitimus ir planuojant keliones įvertinti, kad dėl apylankos gali pailgėti kelionės trukmė.
Bendrovė pranešė, kad atnaujintus maršrutus ir tvarkaraščius artimiausiu metu bus galima rasti stops.lt/kaunas.
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